Το μέρος που μοιάζει με τον πλανήτη Άρη και προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες

Μια περιοχή στην Κίνα έχει μετατραπεί στον πιο δημοφιλή προορισμό για όσους αναζητούν τοπία που μοιάζουν να προέρχονται από έναν άλλο πλανήτη.

Το ταξίδι στο διάστημα εξακολουθεί να είναι ένα άπιαστο όνειρο για τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων, ωστόσο στη Βόρεια Κίνα έχουν βρει έναν τρόπο να προσομοιώσουν αυτή την εμπειρία.

Η εκτεταμένη περιοχή που συνορεύει με τη Ρωσία και τη Μογγολία, έχει μετατραπεί στον πιο δημοφιλή προορισμό για όσους αναζητούν τοπία που μοιάζουν να προέρχονται από έναν άλλο κόσμο, φτάνοντας να κλείσει τη σεζόν του 2025 με τον εντυπωσιακό αριθμό των 300 εκατομμυρίων τουριστών .

Ταξίδι στον Άρη χωρίς να φύγεις από την Κίνα

Το πιο επισκέψιμο σημείο ολόκληρης της περιοχής βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα από το Πεκίνο. Εκεί βρίσκεται το Γεωπάρκο των Ηφαιστείων του Wulanhada, που αποτελείται από μια εντυπωσιακή αλυσίδα περισσότερων από τριάντα ανενεργών κρατήρων, οι οποίοι αναδύονται μέσα σε απέραντες πεδιάδες. Οι ειδικοί το θεωρούν ένα «πραγματικό υπαίθριο ηφαιστειακό μουσείο» και αξιολογούν το έδαφος ως έναν από τους πιο εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς στη Γη. Ωστόσο, η επιστήμη και η φύση δεν είναι οι μόνοι λόγοι που προσελκύουν τα πλήθη σε αυτό το μέρος.

Το άνυδρο και βραχώδες τοπίο μοιάζει τόσο πολύ με τον Άρη, που έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον για οτιδήποτε σχετίζεται με το διάστημα. Χιλιάδες τουρίστες καταφθάνουν καθημερινά για να πραγματοποιήσουν τη φαντασίωσή τους να νιώσουν αστροναύτες για μια μέρα, περπατώντας στις πλαγιές των ηφαιστείων ντυμένοι με αντίγραφα διαστημικών στολών.

Οι επιχειρήσεις της περιοχής ενοικιάζουν αυτές τις στολές σε πολύ προσιτές τιμές, που κυμαίνονται από 40 έως 150 γιουάν, δηλαδή περίπου πέντε έως είκοσι δολάρια. Πληρώνοντας αυτό το μικρό ποσό, οι επισκέπτες έχουν έως και μία ολόκληρη ώρα φωτογράφησης για να ξεγελάσουν τους φίλους τους και να καυχηθούν ότι πέρασαν τις διακοπές τους «εκτός της τροχιάς της Γης».

Creative souvenirs! Tourists capture 'moonwalk' moments at Wulanhada Volcano Park in Northwest China's Inner Mongolia autonomous region. #trendingnow #moonwalk #chinacanvas pic.twitter.com/nrW0jWtX93 — China Daily (@ChinaDaily) August 14, 2023

