Χταπόδι-γίγας πιθανότητα να έζησε στις θάλασσες: Η ανακάλυψη των επιστημόνων που ζωντανεύει τον μύθο

Μια νέα επιστημονική έρευνα αναφέρει ότι δεν αποκλείεται το χταπόδι «Κράκεν» που ανήκει στους σκανδιναβικούς θρύλους, να υπήρξε στην πραγματικότητα προκαλώντας τον φόβο και τον τρόμο των ναυτικών.

Είναι γνωστό ότι μόλις το 5% των ωκεανών του πλανήτη μας έχει εξερευνηθεί. Και ενώ αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να τρομάζει κανείς με τη θάλασσα, ακόμα πιο τρομακτικό είναι το τι θα μπορούσε να ζει κάτω από το νερό. Σύμφωνα με επιστήμονες, νέα στοιχεία δείχνουν ότι ένα χταπόδι «Κράκεν» κάποτε περιπλανιόταν στις θάλασσες.

Το «Κράκεν» είναι μυθικό κεφαλόποδο πλάσμα/τέρας της θάλασσας και ανήκει στους σκανδιναβικούς θρύλους. Σύμφωνα με νορβηγικές ιστορίες, το συγκεκριμένο είδος χταποδιού κατοικούσε στις ακτές της Νορβηγίας και της Γροιλανδίας και τρομοκρατούσε όσους ναυτικούς έτυχε να περάσουν από κοντά του. Μάλιστα, παρουσιαζόταν ικανό να καταστρέψει ολόκληρα πλοία. Οι αρχές λένε ότι ο μύθος μάλλον ήρθε με τα χρόνια από την θέαση γιγαντιαίων καλαμαριών που μπορούν να φτάσουν έως και 15 μέτρα (50 πόδια) μάκρος.

Μύθος ή πραγματικότητα;

Αν το σκεφτεί κανείς, τα καλαμάρια και τα χταπόδια είναι όντως αρκετά παράξενα πλάσματα. Οπότε μπορεί να καταλάβει κανείς πώς θα μπορούσαν να θεωρηθούν τέτοια «τέρατα». Αλλά υπάρχει και η πιθανότητα αυτός ο μύθος να δημιουργήθηκε επειδή άνθρωποι είχαν δει τεράστια ζώα να κινούνται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 23 Απριλίου στην Αμερικανική Ένωση για την Πρόοδο της Επιστήμης έδειξε ότι γιγάντια κεφαλόποδα έπλεαν στους ωκεανούς κατά την Κρητιδική περίοδο. Πρόκειται για μια γεωλογική περίοδος που ξεκίνησε πριν από 145 εκατομμύρια χρόνια και τελείωσε πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια – λίγο μετά την Ιουρασική περίοδο.

Η ανακάλυψη των επιστημόνων

Οι ερευνητές έγραψαν ότι αυτό το τεράστιο πλάσμα «είχε από τα μεγαλύτερα μεγέθη σώματος όλων των οργανισμών στους ωκεανούς της Κρητιδικής περιόδου». Εξέτασαν τα μοτίβα φθοράς στις απολιθωμένες σιαγόνες και εντόπισαν δύο βασικά είδη πτερυγιωτών χταποδιών. Σημείωσαν ότι, παρότι αυτά τα γιγάντια πλάσματα ζούσαν «πολύ νωρίτερα για να είναι η πηγή» του μύθου του Κράκεν, τα απολιθωμένα χταπόδια του ύστερου Κρητιδικού «θα ταίριαζαν πραγματικά στην περιγραφή του τέρατος».

«Τα μοτίβα φθοράς στις σιαγόνες τους δείχνουν ότι αυτά τα χταπόδια κυνηγούσαν μεγάλα ερπετά της εποχής, συμπεριλαμβανομένων των πλεισιόσαυρων και των μοσασαύρων», έγραψε η συντάκτρια Sacha Vignieri. «Οι συγγραφείς ερμηνεύουν την ασυμμετρία σε αυτά τα μοτίβα φθοράς ως ένδειξη αντίστοιχης ασυμμετρίας στη συμπεριφορά, γεγονός που υποδηλώνει πολύπλοκη ανάπτυξη εγκεφάλου και πιθανώς, υψηλή νοημοσύνη».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ