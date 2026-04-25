Μόνο ένας άνθρωπος έχει εγκριθεί για τη «χρυσή κάρτα» του Ντόναλντ Τραμπ των 1 εκατ. δολαρίων

Το νέο πρόγραμμα visa των ΗΠΑ υπόσχεται fast track διαμονή με κόστος έως και 1 εκατ. δολάρια, όμως μέχρι στιγμής έχει εγκριθεί μόλις ένας ενδιαφερόμενος.

Μόλις ένας άνθρωπος έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα για τη λεγόμενη «Gold Card», το νέο πρόγραμμα βίζας που προωθεί η κυβέρνηση του Donald Trump, παρά το γεγονός ότι εκατοντάδες φέρονται να έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Η «χρυσή κάρτα» παρουσιάστηκε ως μια premium επιλογή για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια διαμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες με ταχύρρυθμες διαδικασίες, αρκεί να πληρούν ένα βασικό κριτήριο: να μπορούν να προσφέρουν «ουσιαστικό όφελος» στη χώρα. Το κόστος δεν είναι μικρό. Για ιδιώτες φτάνει το 1 εκατ. δολάρια, ενώ για εταιρείες που θέλουν να εξασφαλίσουν βίζες για εργαζομένους τους, μπορεί να αγγίξει τα 2 εκατ. δολάρια.

Το σχέδιο και οι φιλοδοξίες

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική αναδιάρθρωση του μεταναστευτικού συστήματος των ΗΠΑ, με στόχο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, να προσελκύσει άτομα υψηλής οικονομικής ή επαγγελματικής αξίας. Ο υπουργός Εμπορίου, Howard Lutnick, είχε αναφέρει ότι το πρόγραμμα θα μπορούσε να αποφέρει έως και 100 δισ. δολάρια στα δημόσια ταμεία, ποσό που –όπως είχε ειπωθεί– θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του αμερικανικού χρέους.

Στα αρχικά σχέδια προβλεπόταν η διάθεση περίπου 80.000 τέτοιων καρτών, με τη λογική να είναι σαφής: λιγότερες αιτήσεις, αλλά από άτομα «στην κορυφή», όπως χαρακτηριστικά είχε δηλωθεί. Παρά τις φιλοδοξίες, η υλοποίηση φαίνεται να κινείται πολύ πιο αργά.

Η διαδικασία και τα αυστηρά κριτήρια

Για να ξεκινήσει η διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταβάλουν μη επιστρέψιμο τέλος 15.000 δολαρίων για τον έλεγχο της αίτησής τους. Από εκεί και πέρα, η εξέταση γίνεται με ταχεία διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, το πρόγραμμα λειτουργεί υπό αυστηρό έλεγχο και ενδελεχή αξιολόγηση, κάτι που εξηγεί εν μέρει γιατί μέχρι στιγμής έχει δοθεί έγκριση μόνο σε ένα άτομο, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Παράλληλα, εξετάζεται ήδη η δημιουργία και μιας ακόμη πιο ακριβής κατηγορίας. Μια «platinum» έκδοση της κάρτας, με κόστος που φτάνει τα 5 εκατ. δολάρια, η οποία θα επιτρέπει παραμονή έως και 270 ημέρες στις ΗΠΑ χωρίς φορολόγηση εισοδήματος που προέρχεται από το εξωτερικό.

Το μέλλον του προγράμματος

Το νέο σύστημα έρχεται σε μια περίοδο που ήδη υπάρχουν κατηγορίες βίζας όπως οι EB-1 και EB-2, οι οποίες απευθύνονται σε άτομα με υψηλά προσόντα ή «εξαιρετικές ικανότητες» και προσφέρουν ξεκάθαρη διαδρομή προς την αμερικανική υπηκοότητα.

Η «Gold Card» φιλοδοξεί να τις αντικαταστήσει σε ορισμένες περιπτώσεις, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στα προσόντα, αλλά και στη συνολική «αξία» που μπορεί να φέρει κάποιος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προς το παρόν, πάντως, το ενδιαφέρον υπάρχει, αλλά οι εγκρίσεις όχι. Και αυτό λέει ίσως περισσότερα από όσα φαίνονται με την πρώτη ματιά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ