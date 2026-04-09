PlayStation Store: Τα δημοφιλέστερα παιχνίδια του Μαρτίου για PS5 και PS4
Ο Μάρτιος ήταν γεμάτος δράση και PlayStation. Ποιοι ήταν όμως οι δημοφιλέστεροι τίτλοι βάσει των download charts του PlayStation Store;
Το αμερικανικό κοινό αγκάλιασε την πρόσφατη κυκλοφορία του MLB The Show 26, με το διάσημο παιχνίδι baseball να κατακτά την κορυφή του chart στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Στα δικά μας, ευρωπαϊκά νερά, Νο1 παιχνίδι σε downloads αναδείχθηκε χωρίς απορία το πολυαναμενόμενο Crimson Desert, με το εν λόγω open-world παιχνίδι δράσης να σκαρφαλώνει στο βάθρο και του αντίστοιχου πίνακα των ΗΠΑ.
Παράλληλα, στα free to play παιχνίδια κυριάρχησε το The Seven Deadly Sins: Origin.
Αναλυτικά η λίστα των παιχνιδιών του PS Store με τα περισσότερα downloads στην Ευρώπη για τον Μάρτιο:
- Crimson Desert
- EA SPORTS FC 26
- Resident Evil Requiem
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- WWE 2K26
- UFC 5
- Resident Evil 4
- Call of Duty: Black Ops 7
- ARC Raiders
- Marathon
- NBA 2K26
- It Takes Two
- Poppy Playtime: Chapter 2
- Forza Horizon 5
- F1 25
- Among Us
- Ghost of Yōtei
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- Poppy Playtime: Chapter 3
Το αντίστοιχο chart του PS5 για τις ΗΠΑ:
- Red Dead Redemption 2
- RESIDENT EVIL 5
- Gang Beasts
- Resident Evil 6
- Call of Duty: Black Ops III
- Dying Light
- Mortal Kombat X
- Batman: Arkham Knight
- A Way Out
- The Forest
- Resident Evil
- Minecraft
- Tom Clancy’s The Division 2
- Grand Theft Auto V
- Need for Speed Heat
- God of War III Remastered
- Call of Duty: Modern Warfare
- Cuphead
- STAR WARS Battlefront II
- Resident Evil 0