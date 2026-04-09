PlayStation Store: Τα δημοφιλέστερα παιχνίδια του Μαρτίου για PS5 και PS4

Το μπέιζμπολ και τα αχανή open world παιχνίδια ηγήθηκαν των charts του PlayStation Store για τον μήνα που πέρασε.

Ο Μάρτιος ήταν γεμάτος δράση και PlayStation. Ποιοι ήταν όμως οι δημοφιλέστεροι τίτλοι βάσει των download charts του PlayStation Store;

Το αμερικανικό κοινό αγκάλιασε την πρόσφατη κυκλοφορία του MLB The Show 26, με το διάσημο παιχνίδι baseball να κατακτά την κορυφή του chart στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Στα δικά μας, ευρωπαϊκά νερά, Νο1 παιχνίδι σε downloads αναδείχθηκε χωρίς απορία το πολυαναμενόμενο Crimson Desert, με το εν λόγω open-world παιχνίδι δράσης να σκαρφαλώνει στο βάθρο και του αντίστοιχου πίνακα των ΗΠΑ.

Παράλληλα, στα free to play παιχνίδια κυριάρχησε το The Seven Deadly Sins: Origin.

Αναλυτικά η λίστα των παιχνιδιών του PS Store με τα περισσότερα downloads στην Ευρώπη για τον Μάρτιο:

Crimson Desert

EA SPORTS FC 26

Resident Evil Requiem

Grand Theft Auto V

Minecraft

WWE 2K26

UFC 5

Resident Evil 4

Call of Duty: Black Ops 7

ARC Raiders

Marathon

NBA 2K26

It Takes Two

Poppy Playtime: Chapter 2

Forza Horizon 5

F1 25

Among Us

Ghost of Yōtei

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Poppy Playtime: Chapter 3

Το αντίστοιχο chart του PS5 για τις ΗΠΑ: