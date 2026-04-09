Τεχνολογικός κροίσος προειδοποιεί: Σβήστε όλα τα δεδομένα σας και τις φωτογραφίες σας από παντού

Η Ελίζαμπεθ Χολμς, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης, με μήνυμά στα social media καλεί τους χρήστες να σβήσουν τα πάντα

Η άνοδος και η πτώση της Ελίζαμπεθ Χολμς εξακολουθούν να προκαλούν έντονο ενδιαφέρον. Κάποτε είχε αναδειχθεί από το Forbes ως η νεότερη και πλουσιότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος γυναίκα στις ΗΠΑ, για να καταλήξει αργότερα στη λίστα του Fortune με τους «19 πιο απογοητευτικούς ηγέτες στον κόσμο».

Η Χολμς ήταν ιδρύτρια της Theranos, μιας εταιρείας τεχνολογίας υγείας που υποστήριζε ότι είχε φέρει επανάσταση στις εξετάσεις αίματος με μια απλή σταγόνα από το δάχτυλο. Ωστόσο, οι εντυπωσιακοί αυτοί ισχυρισμοί αποδείχθηκαν ψευδείς.

Μετά την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ότι η ίδια και ο πρώην πρόεδρος της εταιρείας, Ραμές Μπαλγουάνι, εξαπάτησαν επενδυτές και πελάτες, ένα ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων απήγγειλε κατηγορίες για απάτη και συνωμοσία.

