Οι εγγραφές για τον 10ο Αγώνα Δρόμου Πόλης Παπάγου-Χολαργού «RUN 4 ALL», που θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Απριλίου το πρωί, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι και την Δευτέρα του Πάσχα (20/4) τα μεσάνυχτα.

Με αφορμή την 10η επέτειο της διοργάνωσης φέτος, ο Αγώνας Δρόμου Πόλης Παπάγου-Χολαργού έχει μετονομαστεί σε Αγώνα Δρόμου Πόλης Παπάγου-Χολαργού «RUN 4 ALL», γεγονός που αντανακλά την ουσιαστική εξέλιξη της δράσης, και την υποστήριξη περισσότερων ομάδων ατόμων με νοητικές αναπηρίες, καθώς και άτομα με συγγενείς καρδιοπάθειες.

Το βασικό γεγονός της διοργάνωσης θα αποτελέσουν οι αγώνες δρόμου αποστάσεων 5 και 10χλμ που θα πραγματοποιηθούν το πρωί της Κυριακής 26 Απριλίου 2026, με εκκίνηση στις 10:15 από το Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού (Λεωφ. Περικλέους) και σε ασφαλή διαδρομή που θα διαμορφωθεί εντός του προαστίου.

Η έναρξη της διοργάνωσης θα δοθεί νωρίτερα (10:00) με την παιδική διαδρομή 1χλμ, όπου θα συμμετάσχουν και παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Συναυλία με τον Ηλία Μπόγδανο και το συγκρότημα του INCO

Oι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 10ου Αγώνα Δρόμου Πόλης Παπάγου–Χολαργού «RUN 4 ALL» θα κορυφωθούν, με μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των αγώνων και των απονομών.

Συγκεκριμένα, μπροστά από το Δημαρχείο Παπάγου–Χολαργού, θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Ηλία Μπόγδανο και το συγκρότημά το INCO, προσφέροντας στο κοινό μια δυναμική και εορταστική εμπειρία που θα αναδείξει το πνεύμα του «RUN 4 ALL» και θα ενώσει αθλητισμό και πολιτισμό.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με την αποκλειστική χορηγία του ΛΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - The Athens Clinic, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση του μηνύματος της διοργάνωσης για συμμετοχή, ευεξία και κοινωνική προσφορά.

Τρέχουμε για τον Αυτισμό

Όλα τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των τμημάτων μπάσκετ «Champs» του ΚΟ Χολαργού, με παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Ο 10ος Αγώνας Δρόμου Πόλης Παπάγου-Χολαργού «RUN 4 ALL» αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με τον Καλαθοσφαιρικό Όμιλο Χολαργού και διεξάγεται υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και με τη στήριξη του Ερυθρού Σταυρού.

Ασημένιος Χορηγός της διοργάνωσης ο ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - The Athens Clinic. Χάλκινοι Χορηγοί o ΔΕΔΔΗΕ, η Space, η Singular Logic, η Uni-Pharma, η VIANEX, η Chery και το Εύρηκα, Επίσημος Χορηγός το efood, Υποστηρικτές η iStorm, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ, η PeopleCert, η Planet Fruit και η Pizza Fan. Τοπικοί Υποστηρικτές το πολυκατάστημα Δαναός, το Juicy Grill, ο Αβραάμ και τα Παπάκια.

Χορηγοί Επικοινωνίας η ΕΡΤ, η ΕΡΑ ΣΠΟΡ, το Gazzetta.gr, τα δρομικά portal Running News, iRunMag.gr, Athletics Magazine, RunnTrail, Runner Magazine, RunBeat και Trailgirl.gr.

