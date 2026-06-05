Pet friendly ξενοδοχείο και ταβέρνα-ζωγραφιά στην Κύθνο!
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Το Tipsbymarkos παρουσιάζει και προτείνει ένα Pet friendly ξενοδοχείο στην Κύθνο, πάνω στο γραφικό λιμανάκι των Λουτρών, αλλά και μία ταβέρνα-ζωγραφιά στην χώρα… για τοπικές λιχουδιές!
Ο Δημήτρης Μάρκος έμεινε εντυπωσιασμένος τόσο από τις κριτικές για το Kythnos Bay στη booking, όσο και από τα σχόλια των πελατών στο φημισμένο «Στέκι του Ντέτζη»
Εσείς που θα πάτε διακοπές; Μήπως η Κύθνος με τις 100 παραλίες είναι η καλύτερη λύση;
@tipsbymarkos Ξέρεις πολλά pet friendly ξενδοχεία με άριστες κριτικές για το πρωινό και το προσωπικό; #foruyou #tiktokviral #viralvideos #tik_tok #foryoupage❤️❤️ ♬ πρωτότυπος ήχος - tipsbymarkos
@tipsbymarkos Η γιαγιά ζωφράφισε την ταβέρνα των παιδιών της και τους άφησε όλους άναυδους… Ξέρεις σε ποιο νησί; #foruyou #tiktokviral #viralvideos #tik_tok #foryoupage❤️❤️ ♬ πρωτότυπος ήχος - tipsbymarkos