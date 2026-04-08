Μεροκαματάρα: Υδραυλικός τραβάει ένα σκοινί σε υπόγειο και βρίσκει 30 κιλά χρυσά νομίσματα

Μια απλή εργασία μετατράπηκε σε ανακάλυψη εκατομμυρίων, όταν υδραυλικός βρήκε σεντούκι με χρυσά νομίσματα θαμμένο κάτω από το πάτωμα.

Μια συνηθισμένη ανακαίνιση σε σπίτι στη Βιέννη κατέληξε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα των τελευταίων ετών. Ένας υδραυλικός, ενώ εργαζόταν στο υπόγειο μιας κατοικίας, εντόπισε ένα σκοινί που προεξείχε από το δάπεδο. Από περιέργεια προσπάθησε να το τραβήξει, όμως όταν είδε ότι δεν υποχωρεί, αποφάσισε να σπάσει το τσιμέντο γύρω του.

Αυτό που αποκαλύφθηκε από κάτω δεν ήταν απλώς ένα αντικείμενο ξεχασμένο στον χρόνο, αλλά ένα πραγματικό θησαυροφυλάκιο.

Ένα σεντούκι με 30 κιλά χρυσά νομίσματα

Το σκοινί ήταν δεμένο σε ένα παλιό μεταλλικό σεντούκι, το οποίο, μόλις άνοιξε, αποκάλυψε περίπου 30 κιλά χρυσών νομισμάτων. Η αξία τους εκτιμάται κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ, τοποθετώντας την ανακάλυψη ανάμεσα στις πιο σημαντικές που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Τα νομίσματα φαίνεται να χρονολογούνται πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και φέρουν την εικόνα του Μότσαρτ. Όλα δείχνουν ότι το σεντούκι είχε κρυφτεί πριν από δεκαετίες και στη συνέχεια καλύφθηκε με τσιμέντο, γεγονός που εξηγεί γιατί παρέμεινε αόρατο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο ίδιος ο υδραυλικός, με χρόνια εμπειρίας σε οικοδομικές εργασίες, παραδέχθηκε ότι δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Μπορεί σε τέτοιες δουλειές να εμφανίζονται συχνά παλιά αντικείμενα, όμως ένα εύρημα τέτοιου μεγέθους ξεφεύγει από κάθε συνηθισμένο σενάριο.

Ποιος δικαιούται τον θησαυρό

Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι τι θα συμβεί με τα νομίσματα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αυστρίας, τέτοιου είδους ευρήματα συνήθως μοιράζονται μεταξύ εκείνου που τα ανακαλύπτει και του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Αυτό σημαίνει ότι ο υδραυλικός ενδέχεται να λάβει σημαντικό μέρος της αξίας, αν και η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Η ιστορία αποκτά και μια σχεδόν ειρωνική διάσταση. Λίγες ημέρες πριν, ένας άλλος εργάτης είχε δει το ίδιο σκοινί, αλλά δεν του έδωσε σημασία. Ένα μικρό στιγμιαίο «άστο τώρα» που, εκ των υστέρων, κοστίζει εκατομμύρια.

