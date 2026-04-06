Μεξικό: Πανικός στην αναπαράσταση της σταύρωσης - Ηθοποιός έπεσε από τον σταυρό του ληστή

Πανικός στην αναπαράσταση της σταύρωσης στο Μεξικό, όταν ηθοποιός που υποδυόταν τον ληστή Γεστάς, έπεσε από τον σταυρό του μπροστά σε 250.000 θεατές.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας αναπαράστασης της σταύρωσης του Ιησού στο San Martín de las Flores στο Μεξικό, η οποία μετρά 232 χρόνια ιστορίας, ηθοποιός που υποδύεται τον ληστή Γεστάς έχασε την ισορροπία του και έπεσε από τον ξύλινο σταυρό, προκαλώντας πανικό στο πλήθος.

Το φετινό γεγονός συγκέντρωσε 250.000 θεατές, αριθμός ρεκόρ για την περιοχή, με 150 ηθοποιούς να αναπαριστούν τις κεντρικές σκηνές του Πάθους. Τον ρόλο του Ιησού υποδύεται ο Miguel Ivan Alejo, ο οποίος προετοιμάζεται για το ετήσιο γεγονός εδώ και 11 χρόνια με σκληρή εκπαίδευση και ειδική διατροφή, καθώς η αναπαράσταση είναι ιδιαίτερα ρεαλιστική.

Η αναπαράσταση διεκόπη για λίγα λεπτά, ενώ ο «ληστής» δεν τραυματίστηκε σοβαρά και συνέχισε το ρόλο του. Παράλληλα, η δημοτική αρχή προχώρησε στη στήριξη της εκδήλωσης με περίπτερα υγειονομικής ενημέρωσης και σημεία εμβολιασμού κατά της ιλαράς, σε μια προσπάθεια πρόληψης για το κοινό.

Η αναπαράσταση αυτή αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, καθώς ξεκινάει ένα μήνα πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα των Καθολικών και παραμένει η παλαιότερη και πιο εντυπωσιακή στο Μεξικό, ζωντανεύοντας την παράδοση αιώνων.

