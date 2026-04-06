Σοκ σε ζωολογικό κήπο: Νήπιο τραυματίστηκε από λύκο ενώ οι γονείς κοιτούσαν τα κινητά

Ένα παιδί 18 μηνών τραυματίστηκε όταν πλησίασε περίφραξη με λύκους σε ζωολογικό κήπο στις ΗΠΑ.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε ζωολογικό κήπο στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, όταν ένα παιδί μόλις 18 μηνών βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από λύκους και κατέληξε με το χέρι του μέσα στο στόμα ενός εκ των ζώων.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου στο ZooAmerica, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν σκηνές πανικού, καθώς το παιδί πλησίασε την περίφραξη του χώρου όπου φιλοξενούνται οι λύκοι.

Πώς έφτασε το παιδί μέχρι το κλουβί

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νήπιο κατάφερε να περάσει κάτω από εξωτερική περίφραξη και να φτάσει μέχρι το μεταλλικό κιγκλίδωμα που περιβάλλει το χώρο των ζώων. Αν και δεν μπήκε ποτέ μέσα στο κλουβί, έβαλε το χέρι του μέσα από τα κάγκελα.

Εκείνη τη στιγμή, ένας από τους λύκους πλησίασε και το άρπαξε με το στόμα του. Όπως ανέφεραν οι αρχές, η αντίδραση του ζώου ήταν ενστικτώδης και συνδέεται με τη φυσική του συμπεριφορά.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε έτρεξαν άμεσα και βοήθησαν να απομακρυνθεί το παιδί, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Τι λένε αρχές και ζωολογικός κήπος

Η αστυνομία της περιοχής ανέφερε ότι οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, ωστόσο εκείνη τη στιγμή φέρονται να κοιτούσαν τα κινητά τους και δεν είχαν αντιληφθεί άμεσα το περιστατικό.

Από την πλευρά του, ο ζωολογικός κήπος υποστήριξε ότι το ζώο κράτησε το χέρι του παιδιού μόνο για λίγα δευτερόλεπτα και ότι δεν υπήρξε επιθετική συμπεριφορά.

Όπως εξήγησε εκπρόσωπος, οι λύκοι συχνά «εξετάζουν» άγνωστα αντικείμενα με το στόμα τους, χωρίς πρόθεση να προκαλέσουν τραυματισμό. Παράλληλα, τονίστηκε ότι οι χώροι διαθέτουν πολλαπλά επίπεδα προστασίας και σαφή σήμανση για την ασφάλεια των επισκεπτών.

Το παιδί τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ οι γονείς του αντιμετωπίζουν κατηγορίες για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Στο συγκεκριμένο χώρο, φιλοξενούνται τρία ζώα, ένας αρσενικός λύκος και δύο θηλυκά, τα οποία, όπως αναφέρεται, μπορούν να αναπτύξουν μεγάλες ταχύτητες και βασίζονται έντονα στα ένστικτά τους.