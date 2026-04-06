«MeToo Colombia»: Κύμα καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση δημοσιογράφων συγκλονίζει τα ΜΜΕ της χώρας

Μέσα σε μόλις οκτώ ημέρες, η πρωτοβουλία #YoTeCreoColega έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 200 καταγγελίες για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος γυναικών δημοσιογράφων στην Κολομβία.

Ένα ντόμινο αποκαλύψεων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κολομβία, με δεκάδες γυναίκες δημοσιογράφους να μιλούν ανοιχτά για εμπειρίες σεξουαλικής παρενόχλησης που βίωσαν στον χώρο της δουλειάς τους.

Η δημόσια συζήτηση, που άνοιξε μέσα από τα social media, μετατρέπεται πλέον σ’ ένα κρίσιμο θέμα σχετικά με την αξιοπιστία και τον τρόπο λειτουργίας μεγάλων ενημερωτικών οργανισμών, αναδεικνύοντας ένα πρόβλημα που παίρνει - επιτέλους - τις διαστάσεις που του αναλογούν.

Οι περισσότερες καταγγελίες προέρχονται από γυναίκες, οι οποίες κατονομάζουν τόσο τον φερόμενο ως δράστη όσο και το μέσο στο οποίο ισχυρίζονται ότι σημειώθηκαν τα φερόμενα περιστατικά. Σε μικρότερο ποσοστό έχουν κατατεθεί ανώνυμες αναφορές ή καταγγελίες από άνδρες.

