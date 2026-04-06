Έσπασαν το αυτοκίνητο της δικηγόρου των κατηγορουμένων στην υπόθεση με το revenge porn βίντεο της Ιωάννας Τούνη (vid)

Άγνωστοι έσπασαν τα τζάμια στο αυτοκίνητο της δικηγόρου των κατηγορουμένων στην υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη.

Λίγα 24ωρα μετά την σύλληψη της Ιωάννας Τούνη, η οποία ανέβασε σε story της στο Instagram την φωτογραφία του ενός εκ των δύο κατηγορούμενων της υπόθεσης revenge porn, σημειώθηκε ένα ακόμα επεισόδιο, το οποίο πιθανότατα να σχετίζεται με την υπόθεση.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, άγνωστοι έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου της δικηγόρου Σωτηρίας Πανουσάκη, έξω από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας. Η κ. Πανουσάκη είναι η δικηγόρος των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση του revenge porn βίντεο της Ιωάννας Τούνη.

«Ξεκίνησα πρωί πρωί γιατί έπρεπε να είμαι στα δικαστήρια. Ήμουν στις 8 παρά δέκα έξω από το αυτοκίνητό μου και το βρήκα σε αυτήν κατάσταση. Γνώριζαν ότι ήταν το δικό μου. Υπήρχαν τουλάχιστον 15 αυτοκίνητα από την μια πλευρά και άλλα δέκα από την δίπλα.

Δέχομαι υβριστικά μηνύματα καθημερινά. Εγώ θέλω ένα πράγματα να πω, ότι όλη αυτή η ρητορική μίσους πρέπει να σταματήσει. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν στην ίδια πόλη, τον έχει συναντήσει ένα εκατομμύριο φορές όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε στον Γιώργο Λιάγκα η δικηγόρος.

Τα γεγονότα που οδήγησαν στη σύλληψη

Το βράδυ της Παρασκευής (3/4), η Ιωάννα Τούνη με την παρέα της βρέθηκαν σε νυχτερινό κέντρο προκειμένου να γιορτάσουν τη νίκη της στη δίκη για την υπόθεση revenge porn. Ωστόσο, στο ίδιο μαγαζί βρέθηκε και ο ένας από τους ενόχους, τον οποίον μόλις αντιλήφθηκε, ζήτησε από τους υπεύθυνους να τον διώξουν.

Κάτι που τελικά δεν συνέβη, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει η ίδια με την παρέα της. Μέσα από ένα story της στο Instagram, η influencer γνωστοποίησε το συμβάν και στη συνέχεια, με νέο story της, έβγαλε βίντεο τον δράστη και τον ανέβασε στο προφίλ της με το όνομά του.

Ο λόγος της σύλληψης

Η Ιωάννα Τούνη δεν συνελήφθη γιατί δημοσίευσε το όνομα του άνδρα που καταδικάσθηκε για την υπόθεση του revenge porn. Συνελήφθη διότι προέβη σε παράνομη καταγραφή βίντεο χωρίς την άδεια του εικονιζόμενου προσώπου και εν συνεχεία σε δημόσια ανάρτησή του εν λόγω βίντεο, γεγονός που αντίκεται στον νόμο περί προσωπικών δεδομένων.

