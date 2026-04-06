ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Αγωνίσου μαζί με τους Pros στην «Ανάβαση Mont Parnes» (9/05/2026)

Η ελληνική ποδηλασία αποκτά έναν νέο θεσμό, με τη διοργάνωση της «Ανάβασης Mont Parnes» στις 9 Μαΐου, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 και φιλοδοξεί να συνδυάσει τον μαζικό αθλητισμό με την εμπειρία ενός μεγάλου διεθνούς αγώνα.

Ο αγώνας προέκυψε από τη συνεργασία ανάμεσα στον Ermis Cycling Team, στην Cycling Greece και στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, και η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη διάθεση όλων των φορέων να ενισχύσουν την εξωστρέφεια του αθλήματος και να προσφέρουν νέες ευκαιρίες συμμετοχής σε αθλητές/ριες και φίλους/ες της ποδηλασίας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν πετάλι στην απαιτητική διαδρομή της ανάβασης της Πάρνηθας με τις 11 φουρκέτες και να τερματίσουν στην digital αψίδα έξω από το Regency Casino Mont Parnes, όπως και οι «pros».

Λίγες ώρες αργότερα η αψίδα θα «δείξει» τον μεγάλο νικητή του εντυπωσιακού τέταρτου ετάπ του Γύρου που θα έχει ξεκινήσει από την Αταλάντη. Το ετάπ των 180,9 χλμ, αναφέρεται και ως «η μάχη της Πάρνηθας» καθώς η τελευταία ανάβαση από τις Αχαρνές μέχρι το Regency Casino Mont Parnes είναι το απόλυτο highlight της διαδρομής και θα προσφέρει ένα θεαματικό φινάλε.

Τι περιλαμβάνει η εμπειρία της «Ανάβασης Mont Parnes»

Η συμμετοχή στον αγώνα είναι δωρεάν και η διοργάνωση παρέχει ένα πλήρες πακέτο παροχών. Οι ποδηλάτες θα έχουν αναμνηστική φωτογραφία από τον τερματισμό, μετάλλιο συμμετοχής και δώρα από Regency Casino Mont Parnes.

Θα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν δωρεάν στις δραστηριότητες του Tour Village, να μετακινηθούν χωρίς κόστος με το τελεφερίκ προς και από το Regency Casino Mont Parnes, αλλά και να παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση το τέταρτο ετάπ του αγώνα μέσω γιγαντοοθόνης. Παράλληλα, η χρήση ηλεκτρονικής χρονομέτρησης εξασφαλίζει την επίσημη καταγραφή των επιδόσεων.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί και μεγάλη κλήρωση δώρων, με την υποστήριξη των Kassimatis Cycling και Gatsoulis Bikes, ενισχύοντας περαιτέρω τη συμμετοχική διάσταση της εκδήλωσης.

Το ραντεβού για την «Ανάβαση Mont Parnes» δίνεται το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12:00, στο κάτω τελεφερίκ της Πάρνηθας, και απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο/η που θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του/της απέναντι στους επαγγελματίες ποδηλάτες του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

Σύνδεσμος εγγραφής: https://forms.gle/VAsNwVYKoCdL7URz6

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με λίγα λόγια

Με πέρασμα από 108 πόλεις και χωριά σε 44 Δήμους και 5 Περιφέρειες, ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 επιβεβαιώνει τη θέση του ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή αθλητικά γεγονότα που φιλοξενεί η χώρα.

Η φετινή διοργάνωση θα μεταδοθεί για πρώτη φορά ζωντανά από την ΕΡΤ, ενώ το διεθνές ενδιαφέρον είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένο, με παγκόσμια live μετάδοση και ισχυρή παρουσία ξένων ΜΜΕ.

Με τη συμμετοχή 20 ομάδων, ανάμεσά τους 6 ProTour, ο αγώνας ενισχύει ακόμη περισσότερο το διεθνές του αποτύπωμα, φέρνοντας την Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας ποδηλατικής κοινότητας και αναδεικνύοντας τις τοπικές κοινωνίες μέσα από μια διοργάνωση με ξεκάθαρη αθλητική, κοινωνική και αναπτυξιακή διάσταση.

Πρόγραμμα Αγώνα/ Mini Side Events & ΔΕΗ Fan Zones

Δευτέρα 4 Μαΐου | Ιωάννινα

Έναρξη Παράλληλων Εκδηλώσεων: Πλατεία Μαβίλη (10:00-14:30 – 17:00-19:00)

Τρίτη 5 Μαΐου | Ιωάννινα

17:30: Επίσημη Παρουσίαση Ομάδων (Λίμνη Ιωαννίνων)

ΔΕΗ ΔΕΗ Fan Zone: Πλατεία Μαβίλη (10:00-17:00)

Τετάρτη 6 Μαΐου | 1ο ΕΤΑΠ: Ιωάννινα - Αγρίνιο (171,6 χλμ.)

Mini Side Event IΙωάννινα – Πλ. Μαβίλη (10:00-12:00)

10:30 – 11:40: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

11:50: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 15:46 – 16:08: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Αγρίνιο - Κεντρική Πλατεία (10:00-16:00)

Πέμπτη 7 Μαΐου | 2ο ΕΤΑΠ: Καρπενήσι - Λάρισα (157,6 χλμ.)

11:20 – 12:30: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Καρπενήσι – Κεντρική Πλατεία (10:00-13:00)

12:40: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 16:18 – 16:39: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Λάρισα - Κεντρική Πλατεία Σάπκα (10:00-16:30)

Παρασκευή 8 Μαΐου | 3ο ΕΤΑΠ: Βόλος - Λαμία (207,0 χλμ.)

09:10 – 10:20: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Βόλος –Παραλία Μνημείο Ηρώων Εθνικής Ανεξαρτησίας (09:00-12:30)

10:30: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 16:15 – 16:51: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Λαμία - Parking Εκθεσιακού Κέντρου (10:00-17:30)

Σάββατο 9 Μαΐου | 4ο ΕΤΑΠ: Αταλάντη - Πάρνηθα (180,9 χλμ.)

10:05 – 11:15: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Αταλάντη-Κεντρική Πλατεία (09:30-12:00)

11:25: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 15:49 – 16:16: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Πάρνηθα - Τελεφερίκ (10:30-17:00)

Κυριακή 10 Μαΐου | 5ο ΕΤΑΠ: Πειραιάς - Πλατεία Συντάγματος (146,5 χλμ.)

(Τερματισμός σε κυκλική διαδρομή 3 γύρων στο κέντρο της Αθήνας)

09:10 – 10:20: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Ακτή Μουτσοπούλου/Πασαλιμάνι (09:30-11:00)

10:30: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 13:52 – 14:11: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Αθήνα - Πλατεία Συντάγματος (10:30-15:30)



