Το απόλυτο fitness weekend από τα Holmes Place επέστρεψε ανανεωμένο

Για 9η συνεχόμενη χρονιά, το “Elevate Island Weekend”, το κορυφαίο Outdoor Fitness & Wellness event της πόλης από το Holmes Place Group συγκέντρωσε για 2 ημέρες, Σάββατο και Κυριακή 9 & 10 Μαΐου 2026, στο εμβληματικό Island Athens Riviera, τους λάτρεις του Active Wellness σε μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη κίνηση και ενέργεια.

Φέτος, το event επέστρεψε ανανεωμένο και διήμερο, καλωσορίζοντας το Σάββατο 9 Μαΐου εταιρείες και corporate teams και την Κυριακή 10 Μαΐου τα μέλη του ομίλου Holmes Place Group και τους φίλους τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι συμμετέχοντες απόλαυσαν ένα δυναμικό πρόγραμμα από outdoor Signature workouts για κάθε επίπεδο φυσικής κατάστασης, καθοδηγούμενοι από κορυφαίους trainers, με φόντο το μαγευτικό παραθαλάσσιο τοπίο.

Από τα highlights του διημέρου ξεχώρισαν το Boost Corner, η νέα «προσθήκη» στο Holmes Place Active Wellness Ecosystem, που παρέχει κορυφαίες recovery και longevity υπηρεσίες, το Ice Bath καθώς και το Relax & Recharge area από τα Holmes Place Spa. Παράλληλα, για άλλη μια χρονιά η ατμόσφαιρα γέμισε ρυθμό, ενέργεια και θετική διάθεση με αγαπημένα προγράμματα όπως Cycling, Sunset Yoga, Grit, Float Training, CYBA, Open Water Swimming και, φυσικά, το δυναμικό STORM by the Sea — το signature HIIT bootcamp από την Holmes Place.

Το δυναμικό διήμερο κορυφώθηκε με ένα αποκλειστικό After Party και τον εκρηκτικό Ηλία Μπόγδανο με τους Inco!

Πολύτιμοι συνεργάτες και αρωγοί της διοργάνωσης ήταν οι:

• Pharmasept με mineral αντηλιακά υψηλής προστασίας ευρέος φάσµατος, ανθεκτικά σε νερό και ιδρώτα.

• μ. Artisan Water πρόσφερε μια αίσθηση αναζωογόνησης στους καλεσμένους, εκφράζοντας μια σύγχρονη προσέγγιση ευεξίας, όπου η ισορροπία, η αυθεντικότητα και η αισθητική συνυπάρχουν αρμονικά.

• Powerade με το νέο Powerade Active Water χωρίς ζάχαρη, σε 2 αναζωογονητικές γεύσεις, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας.



• Arla Protein με την πρωτοποριακή προϊοντική του σειρά (με ροφήματα γάλακτος, puddings, cottage cheese & κίτρινο τυρί), με φυσική πρωτεΐνη γάλακτος, υπέροχη γεύση και χαμηλά λιπαρά

• EAU lala! το καινοτόμο γαλλικό brand που εμπλουτίζει το νερό με βιταμίνες και φυσικά εκχυλίσματα.

• Lillet Spritz, την νέα δροσερή πρόταση στην κατηγορία των spritz, με 8,5% αλκοόλ και 133 θερμίδες ανά ποτό.

• Melissa, με τα νέα ζυμαρικά High Protein, με 25g πρωτεΐνες ανά 100g.

• THAMMA, με βιολογικό παγωμένο τσάι.

• Kawacom, με καφέ Ipanema Espresso 100% Arabica.

• Shokz με τα premium open-ear ακουστικά με πρωτοποριακή τεχνολογία bone-conduction.