Κεφαλογιάννης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητά άρση ασυλίας - «Κανένα στοιχείο εις βάρος μου»

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης αμφισβητεί τη δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνει ότι δεν υπάρχει στοιχείο σε βάρος του και ζητά άρση ασυλίας.

Τη δική του απάντηση στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει ο πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, αμφισβητώντας τη νομική βάση της κατηγορίας που του αποδίδεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Όπως υποστηρίζει, στη σχετική δικογραφία δεν περιλαμβάνεται καμία συνομιλία ή μήνυμα που να τον αφορά, ενώ, όπως επισημαίνει, δεν υπάρχει ούτε αναφορά στο όνομά του από πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Παράλληλα, ο ίδιος γνωστοποίησε ότι έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση του πρωθυπουργού, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας την πρόθεσή του να διευκολύνει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ζητά την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα δικαιωθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας, με τις εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Η δήλωση Κεφαλογιάννη

«Από την επεξεργασία της δικογραφίας προέκυψε αυτό για το οποίο ήμουν βέβαιος εξ αρχής: η έλλειψη του παραμικρού στοιχείου που να δείχνει δική μου γνώση και εμπλοκή σε οποιοδήποτε αδίκημα.

Η κατηγορία που μου αποδίδεται βασίζεται στην υπόθεση ότι τέως συνεργάτης μου, που συνομιλούσε με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργούσε κατ’ εντολή μου.

Πλην όμως, σε μία δικογραφία που αριθμεί χιλιάδες σελίδες δεν υπάρχει ούτε μία δική μου συνομιλία ούτε ένα δικό μου μήνυμα ούτε καν η ελάχιστη αναφορά από την οποία να προκύπτει δική μου γνώση και προτροπή για τέλεση οιουδήποτε αδικήματος.

Παρόλα αυτά, έθεσα την παραίτησή μου στην διάθεση του Πρωθυπουργού από την υπουργική θέση, την οποία κατείχα και αυτονοήτως θα ζητήσω την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, καθώς τούτο επιτάσσει ο αξιακός μου κώδικας, έχοντας την πεποίθηση ότι η αβασιμότητα όσων μου αποδίδονται θα αναγνωρισθεί από τις μόνες αρμόδιες Δικαστικές Αρχές».

