Καραμανλής: «Δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές»

Ο Κώστας Καραμανλής με δήλωσή του έκανε γνωστό ότι δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές μετά την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι είναι αθώος και πως θα παραμείνει στη Βουλή μέχρι τη λήξη της θητείας του.

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Καραμανλή: «Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών μαζί με τους συναδέλφους μου βουλευτές, με τους οποίους φερόμαστε ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ.

Θα συνεχίσω να τιμώ την εντολή των συμπολιτών μου, ως οφείλω, μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής.

Επειδή όμως, η πολιτική για εμένα δεν είναι αυτοσκοπός, δηλώνω ότι δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές».

