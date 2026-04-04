Οι Fentagin του Ατρομήτου έκαναν την υπόσχεση πράξη: Πρόσφεραν τους πρώτους απινιδωτές σε ΚΑΠΗ του Περιστερίου

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Ατρομήτου παρέδωσαν τους δύο από τους οκτώ συνολικά αυτόματους απινιδωτές που θα προσφέρουν στα ΚΑΠΗ του Περιστερίου.

Γνωστοί για τις κοινωνικές δράσεις του οι οργανωμένοι οπαδοί του Ατρομήτου «Fentagin» έκαναν πράξη την υπόσχεση που έδωσαν πριν μερικούς μήνες στα ΚΑΠΗ του Περιστερίου. Συγκεκριμένα ξεκίνησαν έναν αγώνα δρόμου για την συγκέντρωση χρημάτων προκειμένου να προσφέρουν 8 αυτόματους απινιδωτές σε μονάδες ΚΕΦΙ της πόλης.

Όπως έκαναν γνωστό μέσω ανακοίνωσης οι Fentagin παρέδωσαν την Πέμπτη (2/4) και την Παρασκευή (3/4) τους δύο πρώτους από τους οκτώ αυτόματους απινιδωτές στο 8ο και 9ο ΚΕΦΙ Περιστερίου. Μάλιστα, όπως έχει γίνει γνωστό, το Σάββατο (4/4) έχουν προγραμματίσει μεγάλη συναυλία οικονομικής ενίσχυσης στο Atromitos Cafe, για την συγκέντρωση χρημάτων προκειμένου να παραδοθούν και οι υπόλοιποι απινιδωτές.

Την Δευτέρα (6/4) θα παραδοθεί ακόμα ένας απινιδωτής σε ΚΕΦΙ της πόλης μας, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν και οι παραδώσεις ακόμα δύο απινιδωτών που έχουν ήδη αγοραστεί.

Η ανακοίνωση των Fentagin

«Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, λίγες μόλις ώρες πριν τη μεγάλη μας συναυλία στο Atromitos Cafe, ανακοινώνουμε πως στις 02/04/2026 και 03/04/2026 αντιπροσωπεία του Συνδέσμου μας βρέθηκε στο 8ο και στο 9ο ΚΕΦΙ Περιστερίου, παραδίδοντας τους δύο πρώτους απο τους οχτώ αυτόματους απινιδωτές.

Μια υπόσχεση γίνεται πράξη. Μια ιδέα έγινε προσφορά ζωής.

Πίσω από αυτή τη δράση δεν βρίσκεται απλώς ο Σύνδεσμος μας, αλλά μια ολόκληρη πόλη. Άνθρωποι απλοί, Περιστεριώτες με καρδιά μεγάλη, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και απέδειξαν για ακόμη μία φορά τι σημαίνει αλληλεγγύη.

Από εκείνους που στήριξαν έμπρακτα, μέχρι εκείνους που κράτησαν έστω και ένα κουπόνι ενίσχυσης. Όλοι είμαστε κομμάτι αυτής της νίκης.

Για εμάς, οι νίκες δεν μετριούνται μόνο στα γήπεδα, ούτε περιορίζονται στα 90 λεπτά και στο γρασίδι.

Είναι οι νίκες της καθημερινότητας, της προσφοράς, της ανθρώπινης ζωής. Είναι νίκες συλλογικές. Νίκες μιας πόλης που στέκεται ενωμένη.

Μόλις τρεις μήνες μετά την πρώτη ανακοίνωση-πρόσκληση, αποδείξαμε πως όταν υπάρχει θέληση, πίστη και ενότητα, τα λόγια γίνονται πράξεις.

Ιδιαίτερη στιγμή για όλους μας ήταν η παράδοση των απινιδωτών. Τα χαμόγελα, η συγκίνηση και η ευγνωμοσύνη των ανθρώπων που τους παρέλαβαν ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Εκεί, μέσα σε αυτά τα βλέμματα, είδαμε το πραγματικό νόημα αυτής της προσπάθειας.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράει είναι η καρδιά. Κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα ακόμα μεγαλύτερο μπράβο σε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας. Και σε εκείνους που ήθελαν να συμμετέχουν αλλά δεν τα κατάφεραν.

Σίγουρα θα βρούν την ευκαιρία τους.

Την Δευτέρα 6/4 θα παραδοθεί ακόμα ένας απινιδωτής σε ΚΕΦΙ της πόλης μας, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν και οι παραδώσεις ακόμα δύο απινιδωτών που έχουν ήδη αγοραστεί.

Συνεχίζουμε ενωμένοι.

Μένουμε πιστοί στις αξίες και στα ιδανικά μας.

Μείνετε συντονισμένοι. Η δράση συνεχίζεται!

Σήμερα σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη μας συναυλία στο Atromitos Cafe.

Πίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και ενισχύουμε!

ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ

FENTAGIN 1980».

