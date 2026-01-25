Μία όμορφη πρωτοβουλία πήραν οι οργανωμένοι οπαδοί του Ατρομήτου με γνώμονα να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους στην περιοχή του Περιστερίου.

Ο Ατρόμητος υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό (19:30-NovaSports Prime-live από το Gazzetta) στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Οι οργανωμένοι οπαδοί των Περιστεριωτών, «Fentagin» αναμένεται να βρεθούν και πάλι στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας για να την στηρίξουν, όπως πράττουν πάντα.

Παράλληλα εκείνοι θα τρέξουν για ένα ακόμη παιχνίδι μία αξιέπαινη πρωτοβουλία, αφού θα πουλήσουν κουπόνια ενίσχυσης στις θύρες και τις κερκίδες του γηπέδου με στόχο την συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά αυτόματων απινιδωτών για τα ΚΕΦΙ (Κέντρα Φιλίας) του Περιστερίου.

Η ανάρτηση του Ατρομήτου για την κίνηση των «Fentagin»

«Πάντα δίπλα στον συνάνθρωπο!

Η αξιέπαινη κίνηση από τον σύνδεσμο «Fentagin» συνεχίζεται και σήμερα, καθώς στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό, στις θύρες του γηπέδου και στις κερκίδες θα δίνονται κουπόνια ενίσχυσης με στόχο την κάλυψη όλων των ΚΑΠΗ της Πόλης μας με αυτόματους απινιδωτές.

Περιστέρι σημαίνει αλληλλεγγύη και μέσω αυτής της πρωτοβουλίας δίνουμε το μήνυμα σε όλο τον κόσμο της πόλης μας!

Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί ήδη δύο πολύ μεγάλες επιτυχημένες πρωτοβουλίες του Συνδέσμου με την αγορά και παράδοση του αναβατορίου στο κολυμβητήριο της Πόλης μας, όπου κάθε συμπολίτης μας με κινητικά προβλήματα έχει πλέον τη δυνατότητα να κολυμπήσει στο πλάι μας, αλλά και την αγορά ειδικού αμαξιδίου για την μικρή Μιχαέλα-Γαβριέλα».