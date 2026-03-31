Φρίκη στην Ιταλία: Άνοιξαν το φέρετρο της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι και πήραν το κρανίο της

Σοκαριστική εξέλιξη στην υπόθεση δολοφονίας της Πάμελα Τζενίνι στην Ιταλία.

Νέα ανατριχιαστική τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι, η οποία είχε μαχαιρωθεί μέχρι θανάτου στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της στο Μιλάνο τον Οκτώβριο του 2025.

Πέντε μήνες μετά τον θάνατό της, άγνωστοι φέρονται να άνοιξαν το φέρετρο και να αφαίρεσαν το κρανίο της, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη και στις Αρχές.

Η μακάβρια αυτή αποκάλυψη έγινε τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026, από εργαζόμενους του νεκροταφείου, οι οποίοι κατά την προετοιμασία για την επαναταφή παρατήρησαν σημάδια παραβίασης στο φέρετρο. Οι βίδες είχαν αφαιρεθεί, το καπάκι είχε σφραγιστεί εκ νέου με κόλλα, ενώ εντός υπήρχε μόνο το σώμα, χωρίς το κρανίο της άτυχης κοπέλας.

