Το ίντερνετ κάνει πάρτι με τη ληστεία των KitKat: Το άγριο τρολάρισμα από γνωστές εταιρείες

Ποιος έκλεψε τις μπάρες KitKat; Το Dogecoin λέει «Γαβ», ο Pengu δεν παραδέχεται τίποτα, η Domino's κηρύσσει μαγειρικό πόλεμο και κανείς δεν κάνει διάλειμμα από τα αστεία.

Ένα τεράστιο φορτίο με σοκολάτες KitKat εκλάπη στην Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία, προειδοποιώντας ότι η ληστεία απειλεί να προκαλέσει μεγάλες ελλείψεις στα καταστήματα λίγο πριν το Πάσχα.

Η KitKat, ιδιοκτησίας του ελβετικού γίγαντα τροφίμων Nestle, επιβεβαίωσε το Σάββατο (28/3) ότι «ένα φορτηγό που μετέφερε 413.793 μονάδες της νέας σειράς σοκολάτας της εκλάπη κατά τη μεταφορά στην Ευρώπη».

Το φορτίο, βάρους περίπου 12 τόνων, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς ενώ κατευθυνόταν μεταξύ των τοποθεσιών παραγωγής και διανομής, ανέφερε. Το κλεμμένο φορτηγό είχε φύγει από την κεντρική Ιταλία και κατευθυνόταν προς την Πολωνία, με σχέδιο να διανείμει τις μπάρες σε χώρες κατά μήκος της διαδρομής.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr