Οι Ανοιξιάτικες προσφορές του PlayStation είναι εδώ
Το PlayStation μόλις ξεκίνησε και αυτό με τη σειρά του το Spring Sale (Ανοιξιάτικες Εκπτώσεις), από το οποίο βρείτε πάνω από 5.000 παιχνίδια/bundles σε μειωμένες τιμές. Οι προσφορές αυτές αφορούν τα PS4, PS5, PSVR 2.
Το Call of Duty: Black Ops 7 – Cross-Gen Bundle έχει πέσει στα 39.99 ευρώ, το Battlefield 6 είναι στα 47.99 ευρώ, το Dispatch στα 27.99 ευρώ, το ASTRO BOT στα 49.69 ευρώ, το EA Sports FC 26 για PS4 και PS5 στα 23.99 ευρώ, ενώ το ARC Raiders έχει πέσει στα 31.99 ευρώ.
Το Forza Horizon 5 έχει πέσει στα 41.99 ευρώ, το Split Fiction στα 34.99 ευρώ, το Avowed στα 37.49 ευρώ, το Cyberpunk 2077 στα 22.49 ευρώ, το Grand Theft Auto V: Premium Edition στα 14.69 ευρώ, το Elden Ring στα 38.99 ευρώ, το Avatar: Frontiers of Pandora στα 19.49 ευρώ, το Baldur’s Gate 3 στα 52.49 ευρώ, το Helldivers 2 στα 29.99 ευρώ, αλλά και το Kingdom Come Deliverance II στα 34.99 ευρώ.
Βρείτε όλες τις προσφορές του PlayStation Store πατώντας εδώ.
Άλλα games που έχουν δει έκπτωση:
- A Plague Tale: Innocence
- A Plague Tale: Requiem
- A Way Out
- A.O.T. 2: Final Battle
- ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN
- ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN – TOP GUN: Maverick Ultimate Edition
- Age of Empires II: Definitive Edition Premium Edition
- Age of Empires IV: Anniversary Edition
- Age of Empires IV: Anniversary Premium Edition
- Among Us
- Anno 117: Pax Romana Gold Edition
- ARC Raiders
- ARK: Survival Ascended
- Assassin’s Creed Mirage – Master Assassin Edition
- Assassin’s Creed Odyssey
- Assassin’s Creed Odyssey – Ultimate Edition
- Assassin’s Creed Shadows
- Assassin’s Creed Shadows Digital Deluxe Edition
- Assassin’s Creed Shadows Premium Edition
- Assassin’s Creed Valhalla
- Assassin’s Creed Valhalla – Complete Edition
- Assassin’s Creed Valhalla PS4 & PS5
- Assassin’s Creed® III Remastered
- Assassin’s Creed® Mirage
- ASTRO BOT
- ASTRO BOT Digital Deluxe Edition
- Atomfall Complete Edition
- Atomfall PS4™ & PS5™
- Atomic Heart – Premium Edition (PS4 & PS5)
- Atomic Heart (PS4 & PS5)
- Avatar: Frontiers of Pandora™
- Avowed
- Baldur’s Gate 3
- Batman: Return to Arkham
- Battlefield™ 6
- Beam Driver
- BLEACH Rebirth of Souls PS4 & PS5
- BLEACH Rebirth of Souls Ultimate Edition PS4 & PS5
- Bluey: The Videogame
- Borderlands 4 Super Deluxe Edition
- Borderlands®4
- Call of Duty®: Black Ops 6 – Cross-Gen Bundle
- Call of Duty®: Black Ops 7 – Cross-Gen Bundle
- Call of Duty®: Vanguard – Cross-Gen Bundle
- Car Mechanic Simulator 2021
- Clair Obscur: Expedition 33
- CODE VEIN II
- CODE VEIN II Ultimate Edition
- Complete Edition – Avatar: Frontiers of Pandora™
- Crash Bandicoot™ Bundle – N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled
- Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy
- Crash™ + Spyro™ Triple Play Bundle
- Crash™ Team Racing Nitro-Fueled
- Crash™ Team Racing Nitro-Fueled + Spyro™ Game Bundle
- Creed: Rise to Glory – Championship Edition™
- Crime Scene Cleaner
- Crime Scene Cleaner & Bum Simulator
- Crime Scene Cleaner & Thief Simulator
- Croc Legend of the Gobbos Platinum Edition
- Cronos: The New Dawn
- Cuphead
- Cuphead & The Delicious Last Course
- Cyberpunk 2077
- Dead Island 2
- Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 Deluxe Edition PS4 & PS5…
- Destiny® – The Collection
- Diablo® IV – Standard Edition
- Digimon Story Time Stranger
- Digimon Story Time Stranger Ultimate Edition
- Disco Elysium – The Final Cut
- Dispatch
- Dispatch: Digital Deluxe Edition
- Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition PS4 & PS5
- DOOM: The Dark Ages
- DOOM: The Dark Ages Premium Edition
- DRAGON BALL Z: KAKAROT PS4&PS5
- DRAGON BALL Z: KAKAROT PS4™ & PS5™
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO Ultimate Edition
- Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5
- Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 LV
- Dying Light: The Beast
- EA SPORTS FC™ 26 Standard Edition PS4 & PS5
- EA SPORTS™ College Football 26
- EA SPORTS™ Madden NFL 26
- EA SPORTS™ Playoff Bundle (Madden NFL 26 Standard Edition & College Football 26 Standard Edition)…
- EA SPORTS™ WRC 24
- ELDEN RING NIGHTREIGN
- ELDEN RING NIGHTREIGN Deluxe Edition
- ELDEN RING PS4 & PS5
- Expeditions: A MudRunner Game – Supreme Edition (PS4 & PS5)
- Expeditions: A MudRunner Game (PS4 & PS5)
- F1® 25
- F1® Manager 2024 PS4 & PS5
- Fallout 4: Anniversary Edition
- Far Cry® 6 Game of the Year Edition
- FAR CRY®6 Standard Edition PS4 & PS5
- Farm Together 2
- FINAL FANTASY VII REBIRTH
- FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition Upgrade
- FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack
- FINAL FANTASY XIV Online – Complete Collector’s Edition
- FINAL FANTASY XIV Online – Complete Edition
- FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION
- FINAL FANTASY XVI
- FINAL FANTASY XVI COMPLETE EDITION
- Firefighting Simulator: Ignite – Year 1 Edition
- Five Nights at Freddy’s
- FOR HONOR
- FOR HONOR – Gold Edition
- Forza Horizon 5 Premium Edition
- Forza Horizon 5 Standard Edition
- From The Ashes Edition – Avatar: Frontiers of Pandora™
- Gang Beasts
- Gears of War: Reloaded
- Goat Simulator 3
- Gran Turismo® 7
- Grand Theft Auto V (PlayStation®5)
- Grand Theft Auto V: Premium Edition
- Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4)
- HELLDIVERS™ 2
- High On Life
- High On Life + DLC Bundle
- Hogwarts Legacy PS4 Version
- Hogwarts Legacy PS5 Version