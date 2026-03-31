Οι Ανοιξιάτικες προσφορές του PlayStation είναι εδώ
Με χιλιάδες παιχνίδια σε έκπτωση για όλους.

Το PlayStation μόλις ξεκίνησε και αυτό με τη σειρά του το Spring Sale (Ανοιξιάτικες Εκπτώσεις), από το οποίο βρείτε πάνω από 5.000 παιχνίδια/bundles σε μειωμένες τιμές. Οι προσφορές αυτές αφορούν τα PS4, PS5, PSVR 2.

Το Call of Duty: Black Ops 7 – Cross-Gen Bundle έχει πέσει στα 39.99 ευρώ, το Battlefield 6 είναι στα 47.99 ευρώ, το Dispatch στα 27.99 ευρώ, το ASTRO BOT στα 49.69 ευρώ, το EA Sports FC 26 για PS4 και PS5 στα 23.99 ευρώ, ενώ το ARC Raiders έχει πέσει στα 31.99 ευρώ.

Το Forza Horizon 5 έχει πέσει στα 41.99 ευρώ, το Split Fiction στα 34.99 ευρώ, το Avowed στα 37.49 ευρώ, το Cyberpunk 2077 στα 22.49 ευρώ, το Grand Theft Auto V: Premium Edition στα 14.69 ευρώ, το Elden Ring στα 38.99 ευρώ, το Avatar: Frontiers of Pandora στα 19.49 ευρώ, το Baldur’s Gate 3 στα 52.49 ευρώ, το Helldivers 2 στα 29.99 ευρώ, αλλά και το Kingdom Come Deliverance II στα 34.99 ευρώ.

Βρείτε όλες τις προσφορές του PlayStation Store πατώντας εδώ.

 

Άλλα games που έχουν δει έκπτωση:

  1. A Plague Tale: Innocence
  2. A Plague Tale: Requiem
  3. A Way Out
  4. A.O.T. 2: Final Battle
  5. ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN
  6. ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN – TOP GUN: Maverick Ultimate Edition
  7. Age of Empires II: Definitive Edition Premium Edition
  8. Age of Empires IV: Anniversary Edition
  9. Age of Empires IV: Anniversary Premium Edition
  10. Among Us
  11. Anno 117: Pax Romana Gold Edition
  12. ARC Raiders
  13. ARK: Survival Ascended
  14. Assassin’s Creed Mirage – Master Assassin Edition
  15. Assassin’s Creed Odyssey
  16. Assassin’s Creed Odyssey – Ultimate Edition
  17. Assassin’s Creed Shadows
  18. Assassin’s Creed Shadows Digital Deluxe Edition
  19. Assassin’s Creed Shadows Premium Edition
  20. Assassin’s Creed Valhalla
  21. Assassin’s Creed Valhalla – Complete Edition
  22. Assassin’s Creed Valhalla PS4 & PS5
  23. Assassin’s Creed® III Remastered
  24. Assassin’s Creed® Mirage
  25. ASTRO BOT
  26. ASTRO BOT Digital Deluxe Edition
  27. Atomfall Complete Edition
  28. Atomfall PS4™ & PS5™
  29. Atomic Heart – Premium Edition (PS4 & PS5)
  30. Atomic Heart (PS4 & PS5)
  31. Avatar: Frontiers of Pandora™
  32. Avowed
  33. Baldur’s Gate 3
  34. Batman: Return to Arkham
  35. Battlefield™ 6
  36. Beam Driver
  37. BLEACH Rebirth of Souls PS4 & PS5
  38. BLEACH Rebirth of Souls Ultimate Edition PS4 & PS5
  39. Bluey: The Videogame
  40. Borderlands 4 Super Deluxe Edition
  41. Borderlands®4
  42. Call of Duty®: Black Ops 6 – Cross-Gen Bundle
  43. Call of Duty®: Black Ops 7 – Cross-Gen Bundle
  44. Call of Duty®: Vanguard – Cross-Gen Bundle
  45. Car Mechanic Simulator 2021
  46. Clair Obscur: Expedition 33
  47. CODE VEIN II
  48. CODE VEIN II Ultimate Edition
  49. Complete Edition – Avatar: Frontiers of Pandora™
  50. Crash Bandicoot™ Bundle – N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled
  51. Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy
  52. Crash™ + Spyro™ Triple Play Bundle
  53. Crash™ Team Racing Nitro-Fueled
  54. Crash™ Team Racing Nitro-Fueled + Spyro™ Game Bundle
  55. Creed: Rise to Glory – Championship Edition™
  56. Crime Scene Cleaner
  57. Crime Scene Cleaner & Bum Simulator
  58. Crime Scene Cleaner & Thief Simulator
  59. Croc Legend of the Gobbos Platinum Edition
  60. Cronos: The New Dawn
  61. Cuphead
  62. Cuphead & The Delicious Last Course
  63. Cyberpunk 2077
  64. Dead Island 2
  65. Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 Deluxe Edition PS4 & PS5…
  66. Destiny® – The Collection
  67. Diablo® IV – Standard Edition
  68. Digimon Story Time Stranger
  69. Digimon Story Time Stranger Ultimate Edition
  70. Disco Elysium – The Final Cut
  71. Dispatch
  72. Dispatch: Digital Deluxe Edition
  73. Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition PS4 & PS5
  74. DOOM: The Dark Ages
  75. DOOM: The Dark Ages Premium Edition
  76. DRAGON BALL Z: KAKAROT PS4&PS5
  77. DRAGON BALL Z: KAKAROT PS4™ & PS5™
  78. DRAGON BALL: Sparking! ZERO
  79. DRAGON BALL: Sparking! ZERO Ultimate Edition
  80. Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5
  81. Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 LV
  82. Dying Light: The Beast
  83. EA SPORTS FC™ 26 Standard Edition PS4 & PS5
  84. EA SPORTS™ College Football 26
  85. EA SPORTS™ Madden NFL 26
  86. EA SPORTS™ Playoff Bundle (Madden NFL 26 Standard Edition & College Football 26 Standard Edition)…
  87. EA SPORTS™ WRC 24
  88. ELDEN RING NIGHTREIGN
  89. ELDEN RING NIGHTREIGN Deluxe Edition
  90. ELDEN RING PS4 & PS5
  91. Expeditions: A MudRunner Game – Supreme Edition (PS4 & PS5)
  92. Expeditions: A MudRunner Game (PS4 & PS5)
  93. F1® 25
  94. F1® Manager 2024 PS4 & PS5
  95. Fallout 4: Anniversary Edition
  96. Far Cry® 6 Game of the Year Edition
  97. FAR CRY®6 Standard Edition PS4 & PS5
  98. Farm Together 2
  99. FINAL FANTASY VII REBIRTH
  100. FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition Upgrade
  101. FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack
  102. FINAL FANTASY XIV Online – Complete Collector’s Edition
  103. FINAL FANTASY XIV Online – Complete Edition
  104. FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION
  105. FINAL FANTASY XVI
  106. FINAL FANTASY XVI COMPLETE EDITION
  107. Firefighting Simulator: Ignite – Year 1 Edition
  108. Five Nights at Freddy’s
  109. FOR HONOR
  110. FOR HONOR – Gold Edition
  111. Forza Horizon 5 Premium Edition
  112. Forza Horizon 5 Standard Edition
  113. From The Ashes Edition – Avatar: Frontiers of Pandora™
  114. Gang Beasts
  115. Gears of War: Reloaded
  116. Goat Simulator 3
  117. Gran Turismo® 7
  118. Grand Theft Auto V (PlayStation®5)
  119. Grand Theft Auto V: Premium Edition
  120. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4)
  121. HELLDIVERS™ 2
  122. High On Life
  123. High On Life + DLC Bundle
  124. Hogwarts Legacy PS4 Version
  125. Hogwarts Legacy PS5 Version
