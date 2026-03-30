Βορειοκορεάτες στρατιώτες σπάνε τούβλα με τα κεφάλια τους υπό το βλέμμα ικανοποίησης του Κιμ Γιονγκ Ουν (vid)

Η στιγμή που ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί με χαμόγελο τους στρατιώτες της Βόρειας Κορέας να σπάνε τούβλα με τα κεφάλια τους και δέχονται χτυπήματα στο στομάχι με φτυάρια και βαριοπούλες.

Μια ιδιαίτερη στρατιωτική επίδειξη πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Κορέα υπό το βλέμμα του Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος παρακολούθησε τη δοκιμή κινητήρα στερεού καυσίμου για όπλα που είναι ικανά να φτάσουν την ηπειρωτική επικράτεια των ΗΠΑ. Τη χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη που ενισχύει το στρατηγικό στρατιωτικό οπλοστάσιο της χώρας του, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή (29/3).

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση ήταν η επίδειξη της στρατιωτικής ισχύος της χώρας του που προηγήθηκε. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε με χαμόγελο ικανοποίησης τους στρατιώτες τους να σπάνε τούβλα με τα κεφάλια τους και δέχονται χτυπήματα στο στομάχι με φτυάρια και βαριοπούλες.

Έσπαγαν πλάκες σκυροδέματος στα κεφάλια τους

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φαινόταν να κάθεται σε μια λευκή καρέκλα γραφείου, σε ένα μεγάλο ξύλινο τραπέζι, σχολιάζοντας την παράσταση, ενώ υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί γελούσαν με τα σχόλιά του.

Στην πιο παράξενη σκηνή της παρέλασης, στρατιώτες με καμουφλάζ έσπαγαν μεγάλες πλάκες σκυροδέματος πάνω στα κεφάλια ο ένας του άλλου, πριν ξεκινήσουν μια ρουτίνα πολεμικών τεχνών. Εν τω μεταξύ, ένας άλλος στρατιώτης πήρε ένα μακρύ ξύλο και το χτύπησε δυνατά πάνω σε έναν από τους μαχητές, σπάζοντάς το στη μέση, την ώρα που η επίδειξη συνεχιζόταν.

Σε άλλη επίδειξη, συμμετέχοντες κρατούσαν πλάκες σκυροδέματος πάνω στο στομάχι ενός ατόμου, ενώ κάποιος άλλος τις έσπαγε με βαριοπούλα. Η κάμερα στρεφόταν συχνά στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, ο οποίος φαινόταν να απολαμβάνει το θέαμα, δείχνοντας την ικανοποίησή του με χαμόγελα και χειροκροτήματα.

Χτυπούσαν τους κοιλιακούς με βαριοπούλες

Σε άλλες ασκήσεις, στρατιώτες πετούσαν φτυάρια και χτυπούσαν με βαριοπούλες στους σφιγμένους κοιλιακούς συναδέλφων τους. Παρόμοιες επιδείξεις έδειχναν στρατιώτες να ακουμπούν τους αγκώνες τους πάνω σε σωρούς σκυροδέματος και να δέχονται χτυπήματα με μεγάλες βαριοπούλες, ενώ άλλοι έσπαγαν πλάκες τούβλων με γροθιές για να δείξουν τη δύναμή τους. Μια ασυνήθιστη επίδειξη έδειξε ακόμη έναν συμμετέχοντα να χτυπά με βαριοπούλα το πόδι ενός συναδέλφου του.

Ανάμεσα σε αυτές τις εντυπωσιακές επιδείξεις δύναμης και αντοχής στον πόνο, υπήρχαν και πιο τυπικές στρατιωτικές ασκήσεις, με στρατιώτες να παρελαύνουν ή να εκτελούν κινήσεις πολεμικών τεχνών συγχρονισμένα. Στο τέλος, οι χαρούμενοι στρατιώτες συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Κιμ Γιονγκ Ουν για να του σφίξουν το χέρι και να δείξουν την εκτίμησή τους, φωνάζοντας συνθήματα, επευφημώντας και πηδώντας στον αέρα καθώς φωτογραφίζονταν μαζί του.

