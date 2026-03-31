Απόδραση που θα ζήλευαν και οι μεγαλύτεροι κατάδικοι έκανε γυναίκα από περιπολικό στις ΗΠΑ περνώντας από τη χαραμάδα του παραθύρου φορώντας και χειροπέδες.

Μια κινηματογραφική και άκρως ασυνήθιστη απόδραση έλαβε χώρα στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, με μια νεαρή γυναίκα να καταφέρνει το ακατόρθωτο: να αποδράσει από ένα περιπολικό περνώντας μέσα από τη μικρή χαραμάδα ενός μισάνοιχτου παραθύρου.

Η στιγμή της «επικής» απόδρασης: Παραμένει άφαντη η γυναίκα

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από περαστικό και κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου. Στα πλάνα φαίνεται η ύποπτη να εκμεταλλεύεται την απροσεξία των αστυνομικών του Muskegon Heights, οι οποίοι εκείνη την ώρα πραγματοποιούσαν έρευνα σε ένα κοντινό βανάκι.

Παρά το γεγονός ότι τα χέρια της ήταν δεμένα πίσω από την πλάτη, η γυναίκα κατάφερε να σφηνώσει το σώμα της στο στενό άνοιγμα του παραθύρου, να βγει έξω από το όχημα και να τραπεί σε φυγή τρέχοντας, χωρίς οι αστυνομικοί να αντιληφθούν το παραμικρό εκείνη τη στιγμή.

Bystander video shows a woman escaping from custody through the open window of a police cruiser in Muskegon Heights, Michigan, on Saturday.



ABC Grand Rapids affiliate WZZM reported Monday that the suspect, who allegedly had an outstanding parole violation, was still at large.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό WZZM, η γυναίκα φέρεται να είχε εκκρεμή παραβίαση των όρων αναστολής της. Παρά τις έρευνες που ακολούθησαν μετά τη διαπίστωση της απόδρασης, η ύποπτη εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης.

Το βίντεο έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια στα social media, με πολλούς να απορούν για την ευλυγισία της κοπέλας αλλά και για την ολιγωρία των αρχών που της επέτρεψε να εξαφανιστεί κάτω από τη μύτη τους.

