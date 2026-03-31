Άνδρας έλαβε αποζημίωση-μαμούθ αφού ήταν κατά λάθος κλειδωμένος σε ψυχιατρική κλινική για χρόνια

Τραγικό λάθος δικαστηρίου οδήγησε έναν άστεγο για τρία χρόνια στη φυλακή και μετέπειτα σε ψυχιατρική κλινική. Όταν αποδείχθηκε η αθωότητά του κέρδισε αποζημίωση-μαμούθ.

Μια εφιαλτική υπόθεση δικαστικής πλάνης και αδιαφορίας των αρχών έρχεται στο φως από τη Χαβάη, με πρωταγωνιστή τον 54χρονο Joshua Spriestersbach.

Ο άνδρας πρόκειται να λάβει αποζημίωση ύψος 975.000 δολαρίων, αφού πέρασε χρόνια έγκλειστος σε ψυχιατρική κλινική λόγω ενός τραγικού λάθους ταυτοποίησης.

Το χρονικό της σύλληψης

Όλα ξεκίνησαν τον Μάιο του 2017, όταν ο Spriestersbach, που αντιμετωπίζει προβλήματα σχιζοφρένειας και ζούσε στον δρόμο, συνελήφθη ενώ κοιμόταν έξω από ένα καταφύγιο αστέγων στη Χονολουλού. Οι αστυνομικοί τον πέρασαν για τον Thomas R. Castleberry, έναν καταζητούμενο για υποθέσεις ναρκωτικών.

Παρά το γεγονός ότι ο Spriestersbach έδωσε στους αστυνομικούς το πλήρες όνομά του, την ημερομηνία γέννησης και την κάρτα κοινωνικής ασφάλισής του, οι αρχές δεν επαλήθευσαν ποτέ την ταυτότητά του.

Ο 54χρονος οδηγήθηκε αρχικά σε σωφρονιστικό κέντρο και στη συνέχεια στο Κρατικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Χαβάης. Σύμφωνα με την οργάνωση Hawaii Innocence Project, όσο περισσότερο ο Spriestersbach διαμαρτυρόταν ότι δεν ήταν ο εγκληματίας που έψαχναν, τόσο περισσότερο οι γιατροί θεωρούσαν ότι είχε παραισθήσεις.

«Του χορηγούσαν ισχυρά αντιψυχωσικά φάρμακα, τα οποία τον οδήγησαν σε κατατονική κατάσταση», αναφέρει η αγωγή. Χρειάστηκαν περισσότερα από δύο χρόνια μέχρι ένας γιατρός να αποφασίσει να ερευνήσει τους ισχυρισμούς του, επιβεβαιώνοντας τελικά ότι όντως δεν ήταν ο Castleberry.

Απελευθέρωση με... 50 σεντς

Όταν τελικά αφέθηκε ελεύθερος το 2020, οι αρχές τον άφησαν σε ένα καταφύγιο αστέγων δίνοντάς του μόλις 50 σεντς, αντίγραφα του πιστοποιητικού γέννησής του και την ταυτότητά του.

Η αγωγή που κατέθεσε στρέφεται κατά της πολιτείας της Χαβάης, της πόλης της Χονολουλού και των υγειονομικών υπηρεσιών, καταγγέλλοντας ότι ούτε ένας άνθρωπος δεν ενήργησε βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών για να διαπιστώσει την αλήθεια.

Όπως αποδείχθηκε, το μπέρδεμα ξεκίνησε το 2011, όταν ο Spriestersbach είχε δώσει στην αστυνομία το επώνυμο του παππού του (Castleberry) ως ψευδώνυμο. Αυτή η λεπτομέρεια καταγράφηκε στο ιστορικό του και οδήγησε χρόνια μετά στην καταστροφική σύγχυση που του στέρησε την ελευθερία του.

Εκτός από τις 975.000 δολάρια, ο Spriestersbach ενδέχεται να λάβει επιπλέον 200.000 δολάρια από την πολιτεία για τη νομική του μάχη κατά του γραφείου του δημόσιου υπερασπιστή.

