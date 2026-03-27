Το ρομπότ που μπαίνει στις φλόγες: Η νέα τεχνολογία που αλλάζει την πυρόσβεση

Η Hyundai παρουσιάζει μη επανδρωμένο ρομπότ πυρόσβεσης που επιχειρεί σε ακραίες συνθήκες, μειώνοντας τον κίνδυνο για τους πυροσβέστες.

Μια νέα γενιά τεχνολογίας έρχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης των πυρκαγιών, με τη Hyundai Motor Group να παρουσιάζει ένα πρωτοποριακό μη επανδρωμένο ρομπότ πυρόσβεσης, σχεδιασμένο να επιχειρεί εκεί όπου η ανθρώπινη παρουσία είναι επικίνδυνη ή αδύνατη.

Το νέο σύστημα, που αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ της Hyundai Motor Company, της Kia, της Hyundai Rotem και της Hyundai Mobis, σε συνεργασία με την εθνική πυροσβεστική υπηρεσία της Νότιας Κορέας.

Επιχειρεί μέσα στις φλόγες

Το ρομπότ έχει σχεδιαστεί για να εισέρχεται σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου, όπως περιοχές με φλόγες, τοξικά αέρια, πυκνό καπνό ή ακόμα και κίνδυνο έκρηξης. Μέσω τηλεχειρισμού, μπορεί να εντοπίζει την εστία της πυρκαγιάς και να επεμβαίνει άμεσα, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή.

Η λειτουργία του βασίζεται σε προηγμένα συστήματα αισθητήρων, που επιτρέπουν την ανάλυση του χώρου και την αποφυγή εμποδίων, ακόμη και σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Το μη επανδρωμένο όχημα μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και 50 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ είναι ικανό να κινηθεί σε ιδιαίτερα δύσβατο έδαφος, αντιμετωπίζοντας μεγάλες κλίσεις.

Διαθέτει ειδικό εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης που φωσφορίζει, επιτρέποντας την εύκολη χρήση ακόμη και στο απόλυτο σκοτάδι, όπως σε υπόγειους χώρους ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η κατασκευή του βασίζεται στην πλατφόρμα HR-SHERPA, ένα πολυχρηστικό μη επανδρωμένο όχημα στρατιωτικής προέλευσης, το οποίο έχει προσαρμοστεί για επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας.

Μείωση κινδύνου για τους πυροσβέστες

Ο βασικός στόχος της τεχνολογίας είναι η προστασία των πυροσβεστών, οι οποίοι συχνά καλούνται να επιχειρήσουν σε εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες.

Με τη χρήση του ρομπότ, θα αξιολογείται πρώτα η κατάσταση από απόσταση και η επέμβαση θα γίνεται μόνο όταν είναι ασφαλές το πεδίο, περιορίζοντας δραστικά τον κίνδυνο τραυματισμών ή απωλειών.

Το σύστημα έχει ήδη δοκιμαστεί σε πραγματικά περιστατικά, με χαρακτηριστική περίπτωση πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στη Νότια Κορέα στις αρχές του 2026, όπου κατέγραψε θετικά αποτελέσματα στην επιχειρησιακή του απόδοση.

