Με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους στο Ιράν, πρώην διοικητής εξηγεί τα βήματα που διασφαλίζει στους πιλότους την επιβίωσή τους.

Την Παρασκευή (3/4) ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-15E καταρρίφθηκε στο Ιράν, στο πλαίσιο της κλιμακούμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία χρησιμοποίησαν το σύστημα εκτίναξης μετά την ιρανική επίθεση. Το πρώτο μέλος διασώθηκε αμέσως, ενώ το δεύτερο πριν από λίγες ώρες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει τη διάσωσή του: «Τον έχουμε, είναι πλέον ασφαλής και υγιής!».

Τα βήματα που κάνει ένας Αμερικανός πιλότος σε περίπτωση κατάρριψης

Οι Αμερικανοί πιλότοι υποβάλλονται σε εξαντλητική εκπαίδευση εν ονόματι SERE (Επιβίωση, Διαφυγή, Αντίσταση και Απόδραση), μαθαίνοντας έτσι το ακριβές πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση που το αεροσκάφος του καταρριφθεί σε εχθρικό έδαφος.

Το πρώτο και καθοριστικότερο

Ο ναύαρχος William J. Fallon, πρώην διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, εξηγεί πως το πρώτο βήμα είναι η ασφαλής εκτίναξη και η προσγείωση με αλεξίπτωτο. Μόλις πατήσουν έδαφος, οι πιλότοι οφείλουν να βρουν άμεσα κάλυψη για να κρυφτούν απ' τις εχθρικές δυνάμεις και να χρησιμοποιήσουν του ασυρμάτους τους για να μεταδώσουν τη θέση τους.

Η επέμβαση των ειδικών δυνάμεων διάσωσης και η πιθανότητα σύλληψης

Μετά τη μετάδοση συντεταγμένων, ο πιλότος πρέπει να περιμένει την επέμβαση των ειδικών δυνάμεων διάσωσης. Οι διοικητές επισημαίνουν πως η ώρα της κατάρριψης αποτελεί πλεονέκτημα για το αμερικανικό προσωπικό έρευνας και διάσωσης, καθώς οι ΗΠΑ διαθέτουν την απαραίτητη τεχνολογία για να επιχειρούν με επιτυχία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ωστόσο, στην περίπτωση που ο πιλότος εντοπιστεί και συλληφθεί από τις ιρανικές δυνάμεις, θα πρέπει να επιστρατεύσει την εκπαίδευση αντίστασης για να αντιμετωπίσει το ακραίο στρες, τις ανακρίσεις και τα πιθανά βασανιστήρια.

