Μάγκας ο Μάνθος: Χόρεψε ζεϊμπέκικο στο Σύνταγμα και έγινε viral με 1 εκατ. προβολές

Ένα ζεϊμπέκικο στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση έγινε viral και πλησιάζει το 1 εκατ. προβολές.

Η 25η Μαρτίου στην Αθήνα είχε, όπως κάθε χρόνο, τη γνωστή εικόνα. Παρέλαση, κόσμος, σημαίες, ένα κέντρο γεμάτο ζωή. Όμως τα τελευταία χρόνια, η πραγματική «έκπληξη» έρχεται μετά το τέλος. Όταν φεύγουν οι επίσημοι και μένει ο κόσμος.

Κάπου εκεί, στην πλατεία Συντάγματος, έχει στηθεί μια άτυπη παράδοση. Ένα αυθόρμητο γλέντι που δεν γράφεται στο πρόγραμμα, αλλά επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Και φέτος, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η χορευτική ομάδα του Αλέξανδρου Μούσουλου ήταν εκεί για να δώσει τον ρυθμό.

Η ώρα που το Σύνταγμα άλλαξε ρυθμό

Περισσότεροι από 120 χορευτές στήθηκαν στο κέντρο της πλατείας και άρχισαν να χορεύουν χασάπικο και ζεϊμπέκικο, μπροστά σε εκατοντάδες ανθρώπους που δεν έφυγαν μετά την παρέλαση, αλλά έμειναν να δουν τι θα ακολουθήσει.

Ανάμεσα σε όλα, ξεχώρισε ένα ζεϊμπέκικο. Αυτό του νεαρού Μάνθου, μέλους της ομάδας, που μπήκε στη μέση και για λίγα λεπτά έκανε όλη την πλατεία να κοιτάει μόνο εκείνον.

Το βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok άρχισε να ανεβαίνει σχεδόν αμέσως. Μέσα σε λίγες ώρες, συγκέντρωσε πάνω από 900.000 προβολές, περισσότερα από 100.000 likes και χιλιάδες σχόλια, με τους αριθμούς να ανεβαίνουν συνεχώς και να πλησιάζουν το 1 εκατομμύριο.

Η στιγμή δεν ανήκε μόνο στον Μάνθο. Λίγο αργότερα, και ο ίδιος ο Αλέξανδρος Μούσουλος, επικεφαλής της ομάδας, μπήκε στο κέντρο και χόρεψε, με τον κόσμο να τον αποθεώνει.

Φυσικά άπαντες όσοι βρέθηκαν χθες στη πλατεία Συντάγματος χειροκρότησαν ένθερμα όλους τους χορευτές που έδωσαν τον δικό τους ρυθμό στο κέντρο της Αθήνας.

