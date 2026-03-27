Πείραμα 40 ετών: Πώς τα τρωκτικά «αναγέννησαν» κατεστραμμένες από ηφαίστειο περιοχές

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά οικολογικά πειράματα των τελευταίων δεκαετιών αποκαλύπτει πώς μια απρόσμενη παρέμβαση της επιστήμης μπορεί να επιταχύνει την ανάκαμψη της φύσης ακόμη και μετά από ολική καταστροφή.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, μετά την καταστροφική έκρηξη του ηφαιστείου Όρος Αγία Ελένη στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιστήμονες προχώρησαν σε μια ασυνήθιστη κίνηση: απελευθέρωσαν μικρά τρωκτικά σε περιοχές που είχαν μετατραπεί σε άγονη γη.

Η καταστροφή και η ανάγκη για λύσεις

Η έκρηξη του 1980 υπήρξε ένα από τα πιο καταστροφικά φυσικά γεγονότα στην ιστορία των ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω της ένα σχεδόν «νεκρό» τοπίο. Με τη φυσική αναγέννηση να αναμένεται εξαιρετικά αργή, οι επιστήμονες αναζήτησαν τρόπους να ενισχύσουν τη διαδικασία.

Η ιδέα βασίστηκε στη συμπεριφορά των τρωκτικών: σκάβοντας στο έδαφος, θα μπορούσαν να φέρουν στην επιφάνεια θρεπτικά στοιχεία, μικροοργανισμούς και σπόρους, συμβάλλοντας στην επαναφορά της ζωής.

Από την έρημο στη βλάστηση

Τα αποτελέσματα αποδείχθηκαν εντυπωσιακά. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, οι περιοχές όπου απελευθερώθηκαν τα ζώα παρουσίασαν θεαματική αύξηση της βλάστησης.

Ενώ αρχικά είχαν καταγραφεί μόλις λίγα φυτά, έξι χρόνια αργότερα οι ίδιες εκτάσεις φιλοξενούσαν δεκάδες χιλιάδες. Αντίθετα, γειτονικές περιοχές όπου δεν έγινε καμία παρέμβαση παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό άγονες.

Περισσότερα από 40 χρόνια μετά, οι επιστήμονες εξακολουθούν να παρατηρούν τα θετικά αποτελέσματα της παρέμβασης. Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers επισημαίνει ότι οι μικροβιακές κοινότητες που αναπτύχθηκαν τότε συνεχίζουν να στηρίζουν την ανάπτυξη της βλάστησης.

Ιδιαίτερο ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν οι μυκορριζικοί μύκητες, οι οποίοι βοηθούν τα φυτά να απορροφούν θρεπτικά στοιχεία, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητά τους.

Η αόρατη δύναμη της φύσης

Το βασικό συμπέρασμα των επιστημόνων είναι σαφές: η ανάκαμψη των οικοσυστημάτων δεν εξαρτάται μόνο από ορατούς παράγοντες, αλλά και από πολύπλοκες, αόρατες αλληλεπιδράσεις μεταξύ οργανισμών.

Μικροοργανισμοί, μύκητες και μικρά ζώα, που συχνά θεωρούνται ασήμαντα ή ακόμη και επιβλαβή, μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην αποκατάσταση της ζωής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ