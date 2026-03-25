Τραμπ για Ιράν: «Έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση», λέει ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος δηλώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την ειρήνη, αλλά προειδοποιεί για σκληρή στρατιωτική απάντηση στο Ιράν. Οι εξελίξεις και τα σενάρια κλιμάκωσης.

Κλιμακώνεται η επιθετική ρητορική από τον Λευκό Οίκο, με την εκπρόσωπο Τύπου, Καρολάιν Λεβίτ, να δηλώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προτιμά την ειρήνη, αλλά παραμένει έτοιμος να προχωρήσει σε σκληρή στρατιωτική απάντηση απέναντι στο Ιράν.

Όπως ανέφερε, η αμερικανική επιχείρηση χαρακτηρίζεται από την Ουάσιγκτον ως «θρίαμβος», ενώ υποστήριξε ότι μετά τις πρόσφατες προειδοποιήσεις, η Τεχεράνη δείχνει πρόθεση για διαπραγματεύσεις.

«Η προτίμηση του προέδρου είναι πάντα η ειρήνη. Ωστόσο, αν το Ιράν δεν αποδεχθεί την πραγματικότητα, θα πληγεί πιο σκληρά από ποτέ», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο Τραμπ «δεν μπλοφάρει» και είναι έτοιμος να «εξαπολύσει την κόλαση».

«Στρατιωτική επιτυχία» και βαριές απώλειες για το Ιράν

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Λεβίτ, η επιχείρηση των ΗΠΑ έχει πλήξει περισσότερους από 9.000 στόχους, ενώ οι επιθέσεις του Ιράν με πυραύλους και drones έχουν μειωθεί κατά περίπου 90%.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ιρανικό ναυτικό, υποστηρίζοντας ότι έχουν καταστραφεί περίπου 140 πλοία. Όπως σημείωσε, πρόκειται για «τη μεγαλύτερη εξουδετέρωση ναυτικού σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Διαψεύσεις για το σχέδιο συμφωνίας

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διέψευσε δημοσιεύματα περί απόρριψης αμερικανικού σχεδίου 15 σημείων από το Ιράν, κάνοντας λόγο για «ανακριβείς πληροφορίες» που βασίζονται σε ανώνυμες πηγές.

«Υπάρχουν κάποια στοιχεία αλήθειας, αλλά πολλά από όσα γράφονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», ανέφερε.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το αν ο πόλεμος οδεύει προς το τέλος του, η Λεβίτ απέφυγε να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ επιτυγχάνουν τους στόχους τους «με ταχύ ρυθμό».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο πρόεδρος διατηρεί «όλες τις επιλογές στο τραπέζι», με το Πεντάγωνο να είναι υπεύθυνο για την παρουσίαση των διαθέσιμων στρατιωτικών σεναρίων.

Στο επίκεντρο και οι τιμές ενέργειας

Η ίδια υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ καταβάλλει προσπάθειες να διατηρήσει χαμηλές τις τιμές των καυσίμων εν μέσω της κρίσης, επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή πολιτική θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα και μετά το τέλος των επιχειρήσεων.

