Ρομέο Μπέκαμ: Το νέο τατουάζ με την Ελληνίδα μούσα που εντυπωσιάζει - Ποια είναι

Ο Ρομέο Μπέκαμ αποκάλυψε το νέο του τατουάζ εμπνευσμένο από Ελληνίδα μούσα της ποίησης. Η σχέση με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και η εντυπωσιακή «συλλογή».

Ο Ρομέο Μπέκαμ τράβηξε τα βλέμματα στα social media, αποκαλύπτοντας το νέο του τατουάζ, εμπνευσμένο από την ελληνική μυθολογία και συγκεκριμένα μίας από τις Μούσες της ποίησης.

Ο 24χρονος γιος των Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ πόζαρε χωρίς μπλούζα, παρουσιάζοντας το εντυπωσιακό σχέδιο στον αριστερό του δικέφαλο. Το τατουάζ απεικονίζει την Ερατώ, την μούσα της ερωτικής και λυρικής ποίησης.

Η Μούσα Ερατώ

Η Ερατώ ήταν μία από τις Εννέα Μούσες της ελληνικής μυθολογίας. Ήταν η Μούσα της λυρικής ποίησης και των ύμνων. Απεικονίζεται με μία λύρα. Κατά τον Ησίοδο είναι κόρη του Δία και της Μνημοσύνης. Εθεωρείτο προστάτιδα του γάμου και του έρωτα. Ακόμα θεωρείται εφευρέτης του χορού, των -προς τους θεούς- ύμνων και γενικότερα προστάτρια της ποίησης. Η Μούσα Ερατώ είναι αυτή που επινόησε τα ερωτικά ποιήματα, το γάμο, την ποίηση και την μουσική.

Στα «χνάρια» του David Beckham

Ο Ρομέο Μπέκαμ φαίνεται να ακολουθεί πιστά την αισθητική και τη φιλοσοφία του πατέρα του, ο οποίος είναι γνωστός για τη μεγάλη «συλλογή» τατουάζ πάνω στο σώμα του.

Με περισσότερα από 70 σχέδια, ο νεαρός Μπέκαμ... ενισχύει διαρκώς το προσωπικό του στιλ, επενδύοντας σε συμβολικά και καλλιτεχνικά μοτίβα.

Η οικογένεια των τατουάζ

Η οικογένεια Μπέκαμ έχει συνδέσει έντονα την εικόνα της με την τέχνη του τατουάζ. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έχει αφιερώσει πολλά από τα σχέδιά του στην οικογένειά του, ενώ και τα παιδιά του έχουν ακολουθήσει στο ίδιο μοτίβο.

Μάλιστα, τα αδέλφια έχουν επιλέξει να «σφραγίσουν» τη σχέση τους με κοινά τατουάζ, όπως τη λέξη «αδελφότητα», σε διαφορετικά σημεία του σώματός τους.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια απασχολεί και για προσωπικές εντάσεις, με τον μεγαλύτερο γιο, Μπρούκλιν Μπέκαμ, να έχει πάρει αποστάσεις, τροποποιώντας ακόμη και τατουάζ που σχετίζονταν με τον πατέρα του.

