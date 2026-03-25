Ανατροπή στην ιστορία της Αμερικής: Μελέτη δείχνει πότε πραγματικά κατοίκησαν εκεί οι άνθρωποι

Πώς και πότε οι άνθρωποι κατοίκησαν την Αμερική; Είναι ένα ερώτημα το οποίο (νομίζαμε) είχε λυθεί. Νέα μελέτη, όμως, αποκαλύπτει μία εντελώς διαφορετική θεωρία βασιζόμενη στο Μόντε Βέρντε.

Νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να ταράξει τα νερά της αρχαιολογίας, υποστηρίζοντας ότι η ηλικία της εμβληματικής τοποθεσίας Μόντε Βέρντε στη Χιλή είχε εκτιμηθεί λάθος, ίσως και κατά τρεις φορές.

Αν η νέα, αυτή, εκτίμηση ευσταθεί, ανατρέπεται εκ νέου η θεωρία για το πότε και πώς έφτασαν οι πρώτοι άνθρωποι στη Νότια Αμερική.

Το Μόντε Βέρντε ως σημείο αναφοράς για την κατοίκηση της Αμερικής και η κατάρριψή του

Για δεκαετίες, η κυρίαρχη άποψη ήταν ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Αμερικής ανήκαν στον πολιτισμό «Κλόβις», φτάνοντας πριν από περίπου 13.000 χρόνια μέσω μιας χερσαίας γέφυρας στον Βερίγγειο Πορθμό. Η ανακάλυψη του Μόντε Βέρντε το 1997, η οποία χρονολογήθηκε τότε στα 14.500 έτη, κατέρριψε αυτό το μοντέλο, υποδεικνύοντας ότι οι άνθρωποι είχαν φτάσει στον νότο πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε.

Ωστόσο, μια ομάδα υπό τον καθηγητή Todd Surovell του Πανεπιστημίου του Ουαϊόμινγκ ισχυρίζεται τώρα ότι η πραγματική ηλικία των ευρημάτων είναι μεταξύ 4.200 και 8.200 ετών: «Διορθώνουμε το ιστορικό αρχείο και δείχνουμε ότι η τοποθεσία είναι πολύ νεότερη. Ο αποικισμός της Αμερικής δεν είναι πλέον "αγκυρωμένος" στο Μόντε Βέρντε».

Το λάθος στη χρονολόγησή του

Σύμφωνα με την ομάδα του Surovell, η προηγούμενη χρονολόγηση απέτυχε να λάβει υπόψη τη διάβρωση στο ρέμα Τσιντσιχουάπι, όπου βρίσκεται η τοποθεσία. Υποστηρίζουν ότι αρχαίο ξύλο από την εποχή των παγετώνων αναμίχθηκε με νεότερο έδαφος όπου ήταν θαμμένα τα τεχνουργήματα. Οι αναλογίες άνθρακα-14 που μετρήθηκαν αντανακλούσαν αυτό το μείγμα, παραμορφώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις.

Ένα κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα είναι η ηφαιστειακή τέφρα από μια έκρηξη που συνέβη πριν από 11.000 χρόνια. Η τέφρα αυτή βρέθηκε κάτω από τα αντικείμενα και όχι πάνω από αυτά, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα ευρήματα είναι χιλιάδες χρόνια νεότερα από την τέφρα και όχι παλαιότερα, όπως πίστευαν οι αρχικοί ερευνητές.