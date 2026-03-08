Η Χιλή εξάλειψε και επίσημα τη λέπρα: Η πρώτη χώρα στην Αμερική που το καταφέρνει

Η Χιλή έγινε η δεύτερη, μόλις, χώρα παγκοσμίως που εξαλείφει τη λέπρα και η πρώτη στην Αμερική που το καταφέρνει.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε επίσημα ότι η Χιλή εξάλειψε τη λέπρα, καθιστώντας την την πρώτη χώρα στην ήπειρο της Αμερικής και μόλις τη δεύτερη παγκοσμίως που επιτυγχάνει αυτό το ορόσημο. Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ χαρακτήρισε το επίτευγμα ως απόδειξη του τι μπορεί να καταφέρει η ηγεσία, η επιστήμη και η αλληλεγγύη.

Το μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Ο Dr. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Αυτό το επίτευγμα-ορόσημο για τη δημόσια υγεία αποτελεί μια ισχυρή απόδειξη του τι μπορούν να επιτύχουν η ηγεσία, η επιστήμη και η αλληλεγγύη. H εξάλειψη της λέπρας από τη Χιλή στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον κόσμο με συνεχή δέσμευση, ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, στρατηγικές δημόσιας υγείας και καθολική πρόσβαση στη φροντίδα, μπορούμε να στείλουμε τις αρχαίες ασθένειες στην ιστορία.

Τι είναι η λέπρα (Νόσος του Χάνσεν)

Η λέπρα είναι μια χρόνια λοιμώδης νόσος που προκαλείται από τα βακτήρια Mycobacterium leprae και Mycobacterium lepromatosis. Τα βακτήρια αυτά αναπτύσσονται εξαιρετικά αργά, καθώς μπορεί να χρειαστούν έως και 20 χρόνια για να εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.

Όταν εμφανίζονται σημάδια της νόσου, συνήθως επηρεάζουν:

Το δέρμα : Αποχρωματισμένες κηλίδες, πάχυνση ή ξηρότητα

: Αποχρωματισμένες κηλίδες, πάχυνση ή ξηρότητα Τα νεύρα : Βλάβες που προκαλούν μούδιασμα και μυϊκή αδυναμία

: Βλάβες που προκαλούν μούδιασμα και μυϊκή αδυναμία Τη μύτη: Συμφόρηση και ρινορραγίες

Αν η νόσος παραμείνει χωρίς θεραπεία, μπορεί να οδηγήσει σε παράλυση των χεριών και των ποδιών, παραμόρφωση της μύτης, ακόμη και τύφλωση.

Πώς κατάφερε η Χιλή να εξαλείψει τη λέπρα

Το τελευταίο εγχώριο περιστατικό λέπρας στη Χιλή καταγράφηκε το 1993. Η χώρα κατάφερε να διατηρήσει τη νόσο στην ατζέντα της δημόσιας υγείας μέσω συνεχούς παρακολούθησης και κλινικής ετοιμότητας.

Η υπουργός Υγείας της Χιλής, Ximena Aguilera, τόνισε: «Αυτό το ορόσημο αντανακλά δεκαετίες συνεχιζόμενων προσπαθειών στη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, της αποτελεσματικής θεραπείας, της συνεχούς παρακολούθησης και της δέσμευσης των υγειονομικών ομάδων σε όλη τη χώρα».

Καταρρίπτοντας τους μύθους και το κοινωνικό στίγμα

Ένας ευρέως διαδεδομένος μύθος είναι ότι η λέπρα μεταδίδεται εύκολα και είναι ανίατη. Η έρευνα έχει αποδείξει ότι και τα δύο είναι λάθος. Σύμφωνα με το CDC, απαιτείται επαναλαμβανόμενη στενή επαφή με μολυσμένο άτομο που δεν λαμβάνει θεραπεία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η νόσος θεραπεύεται πλήρως με έναν συνδυασμό αντιβιοτικών που διαρκεί ένα έως δύο χρόνια.

Δυστυχώς, το κοινωνικό στίγμα παραμένει εμπόδιο για την εξάλειψή της. Στη Χιλή, εισήχθησαν ειδική εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας και νομοθεσία για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, διασφαλίζοντας ότι οι ασθενείς λαμβάνουν φροντίδα χωρίς στίγμα.

