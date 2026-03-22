Θρήνος στα Ιωάννινα: Κατέληξε ο αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι

Τραγική κατάληξη είχε ο 57χρονος αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι, αφού υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων.

Την τελευταία του πνοή άφησε το μεσημέρι της Κυριακής (22/3) ο 57χρονος αστυνομικός που πριν από λίγες ώρες είχε αυτοπυροβοληθεί μέσα στο γραφείο του, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τα τραύματα από το υπηρεσιακό του όπλο αποδείχθηκαν θανάσιμα.

Το χρονικό της μοιραίας κατάληξης

Ο 57χρονος εντοπίστηκε από συναδέλφους του λίγο μετά τις 8:00 το πρωί, πεσμένος μέσα σε μια λίμνη αίματος στον εργασιακό του χώρο. Αρχικά, διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου το ιατρικό προσωπικό κατάφερε να τον σταθεροποιήσει προσωρινά, δίνοντας ελπίδες για τη ζωή του.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο. Εκεί, οι νευροχειρουργοί έδωσαν σκληρή μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως το διαμπερές τραύμα στο κεφάλι και οι βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις δεν άφησαν περιθώρια ανάρρωσης, με τον αστυνομικό να υποκύπτει τελικά στα τραύματά του.

Σε προσωπικούς λόγους αποδίδεται το συμβάν

Η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει στο πένθος την αστυνομική δύναμη της Ηπείρου, καθώς ο 57χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του. Σύμφωνα με το epiruspost, οι λόγοι που τον οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα φαίνεται να μην σχετίζονταν με την υπηρεσία του, αλλά αποδίδονται σε προσωπικά ζητήματα που αντιμετώπιζε.

Ο εκλιπών υπηρετούσε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου και ήταν πατέρας τριών ενήλικων παιδιών. Η απώλειά του έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

