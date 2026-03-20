Η χώρα που θα μπορούσε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση: «Θα ήταν καταστροφή» (vid)

Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας προειδοποιεί για πιθανό Polexit, καταγγέλλοντας διεθνείς και ευρωπαϊκές δυνάμεις αποσταθεροποίησης, ενώ η πλειοψηφία των κατοίκων στηρίζει την παραμονή στην ΕΕ.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, απηύθυνε δραματική προειδοποίηση για την ύπαρξη πραγματικής πιθανότητας αποχώρησης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέσα σε ένα κλίμα έντονης ανόδου των λαϊκιστικών και ακροδεξιών δυνάμεων, ο Τουσκ υποστήριξε ότι συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας επιδιώκουν τη διάλυση της ευρωπαϊκής συνοχής.

Το «μέτωπο» που τάσσεται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με μια σκληρή παρέμβαση μέσω της πλατφόρμας Χ, ο Τουσκ κατονόμασε τη Ρωσία, τους υποστηρικτές του κινήματος MAGA στις ΗΠΑ και την ευρωπαϊκή δεξιά υπό την ηγεσία του Βίκτορ Όρμπαν ως τις δυνάμεις που επιθυμούν να «καταστρέψουν» την Ένωση. Ο Πολωνός ηγέτης χαρακτήρισε μια ενδεχόμενη έξοδο της χώρας ως «απόλυτη καταστροφή», δεσμευόμενος παράλληλα να εξαντλήσει κάθε μέσο για να αποτρέψει ένα τέτοιο σενάριο.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε ως απάντηση στο βέτο που άσκησε ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι, που συνδέεται με το λαϊκιστικό κόμμα «Νόμος και Δικαιοσύνη», σε νομοθεσία που θα επέτρεπε στην Πολωνία να αποκτήσει πρόσβαση σε αμυντικά δάνεια της ΕΕ ύψους σχεδόν 44 δισεκατομμυρίων ευρώ, μέσω του προγράμματος SAFE.

Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 15, 2026

Η «μάχη» των social media και η προπαγάνδα του AI

Μετά την ανάρτηση του Τουσκ, οι φήμες για ένα επικείμενο Polexit οργίασαν στα κοινωνικά δίκτυα. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τη μαζική διασπορά βίντεο στο TikTok, τα οποία δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη. Στα βίντεο αυτά, εικονικές γυναίκες παρουσίαζαν επιχειρήματα της άκρας δεξιάς υπέρ της εξόδου από την ΕΕ, στοχεύοντας κυρίως στο νεανικό κοινό για να καλλιεργήσουν τον ευρωσκεπτικισμό.

Αν και οι Πολωνοί ελεγκτές γεγονότων (fact-checkers) διέψευσαν γρήγορα το περιεχόμενο αυτό, η απήχηση ήταν τεράστια. Από την πλευρά του, ο Τουσκ επιχειρεί να αντιστρέψει το κλίμα, ενισχύοντας τους δεσμούς της Βαρσοβίας με τις Βρυξέλλες μετά από χρόνια ψυχρότητας και εντάσεων.

Τι θέλουν οι πολίτες: Συντριπτική στήριξη στην ΕΕ

Παρά την έντονη πολιτική αντιπαράθεση και την ψηφιακή προπαγάνδα, η πολωνική κοινή γνώμη φαίνεται να έχει ξεκάθαρη θέση. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Πολωνικού Κέντρου Έρευνας Κοινής Γνώμης, η πλειοψηφία των πολιτών παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

Το 82% των πολιτών επιθυμεί την παραμονή της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μόλις το 14% τάσσεται υπέρ της αποχώρησης. Το χάσμα ανάμεσα στη βούληση των πολιτών και τις κινήσεις ορισμένων πολιτικών κύκλων αναμένεται να καθορίσει την πολιτική ατζέντα στη χώρα το επόμενο διάστημα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ