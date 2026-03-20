To αντίο του Νετανιάχου στον Τσακ Νόρις!

Επιμέλεια:  Newsroom
To αντίο του Νετανιάχου στον Τσακ Νόρις!
Παγκόσμια συγκίνηση έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου τού Τσακ Νόρις. To αντίο του Μπένιαμιν Νετανιάχου στον Αμερικανό σταρ!

Ακόμα και παγκόσμιοι ηγέτες απευθύνουν το ύστατο χαίρε στον Τσακ Νόρις, ο οποίος απεβίωσε την Παρασκευή (20/3) σε ηλικία 86 ετών. Ένας εξ αυτών, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου αποχαιρέτησε δημοσίως τον Αμερικανό, τον οποίο χαρακτήρισε «σπουδαίο φίλο του Ισραήλ και στενού προσωπικού φίλου».

Αναλυτικά η δημοσίευση του Νετανιάχου

«Η Σάρα κι εγώ λυπηθήκαμε βαθιά στην είδηση του θανάτου του Τσακ Νόρις, ενός σπουδαίου φίλου του Ισραήλ και ενός στενού προσωπικού φίλου.

Ο Τσακ έφερε τις πολεμικές τέχνες και τη ζεστασιά του χαρακτήρα του σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

 

Είθε η μνήμη του να είναι ευλογία».

Η συνάντηση των δύο ανδρών είχε πραγματοποιηθεί πριν 9 χρόνια.

