Ένα εύρημα που μπορεί να αλλάξει την ιστορία: Βρήκαν τον Ντ' Αρτανιάν;

Αρχαιολόγοι στο Μάαστριχτ εντόπισαν σκελετό που ίσως ανήκει στον Ντ' Αρτανιάν. Το DNA θα δώσει απαντήσεις σε ένα μυστήριο άνω των 300 ετών.

Ένα εύρημα που ενδέχεται να ανατρέψει ένα ιστορικό μυστήριο τριών και πλέον αιώνων ήρθε στο φως στο Μάαστριχτ, όπου αρχαιολόγοι εντόπισαν σκελετό που πιθανώς ανήκει στον θρυλικό Γάλλο σωματοφύλακα Ντ' Αρντανιάν.

Η ανακάλυψη έγινε κάτω από τον ναό της Εκκλησίας Αγίων Πέτρου και Παύλου, όταν μέρος του δαπέδου κατέρρευσε, αποκαλύπτοντας ανθρώπινα λείψανα σε σημείο που παραπέμπει σε ταφή «υψηλού κύρους».

Ο Ντ' Αρτανιάν, ιστορική μορφή και έμπιστος του Λουδοβίκος ΙΔ', σκοτώθηκε το 1673 κατά την Πολιορκία του Μάαστριχτ. Η ακριβής τοποθεσία ταφής του παρέμενε άγνωστη, με πολλούς ιστορικούς να εκτιμούν ότι δεν μεταφέρθηκε ποτέ στη Γαλλία λόγω των συνθηκών της μάχης.

Κοντά στα λείψανα εντοπίστηκε γαλλικό νόμισμα, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ότι πρόκειται για πρόσωπο υψηλής κοινωνικής και στρατιωτικής θέσης. Παράλληλα, ίχνη τραύματος από βλήμα μουσκέτου (τουφέκι μεγάλου μήκους της πρώιμης εποχής της πυρίτιδας) στην περιοχή του θώρακα συνάδουν με τις ιστορικές περιγραφές για τον θάνατό του.

Για την επιβεβαίωση της ταυτότητας, ελήφθη δείγμα DNA από τα δόντια του σκελετού και στάλθηκε για ανάλυση σε εργαστήριο στο Μόναχο. Τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με γενετικό υλικό απογόνων της οικογένειας de Batz στη νότια Γαλλία.

Οι επιστήμονες κρατούν στάση αναμονής, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δημιουργούν βάσιμες ενδείξεις ότι το μυστήριο της ταφής ενός από τους πιο γνωστούς σωματοφύλακες της ιστορίας ίσως φτάνει στο τέλος του.

Ο Ντ' Αρτανιάν έχει καταγραφεί ως εμβληματική μορφή όχι μόνο στην ιστορία αλλά και στην παγκόσμια λογοτεχνία, μέσα από το έργο «Οι Τρεις Σωματοφύλακες» του Αλέξανδρου Δουμά, που τον μετέτρεψε σε διαχρονικό σύμβολο ηρωισμού.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ