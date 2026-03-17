Δολοφονία Κλεομένη: Αποκαλύψεις για τις επαφές του δράστη πριν και μετά το έγκλημα

Νέα δεδομένα που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά φέρνει στο προσκήνιο η πλευρά της οικογένειας του θύματος.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Νίκος Αλεξανδρής, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του Open, άφησε αιχμές για το εύρος των επαφών του φερόμενου δράστη, πριν αλλά και μετά το περιστατικό.

Όπως υποστήριξε, η ανάλυση των επικοινωνιών ενδέχεται να αποκαλύψει πρόσωπα με ενεργό ρόλο, τα οποία -όπως είπε- είναι γνωστά στη Θεσσαλονίκη.

«Όταν θα δούμε με ποιους επικοινωνούσε ο δράστης πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το περιστατικό, είναι πιθανό να προκληθεί σοκ. Θα φωτιστούν οι ρόλοι συγκεκριμένων ανθρώπων, γνωστών στην πόλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο μικροσκόπιο οι επικοινωνίες

Οι Αρχές εξετάζουν ήδη τα στοιχεία από κινητά τηλέφωνα και ψηφιακές επαφές, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν πλήρως τις κινήσεις και τις διασυνδέσεις του δράστη.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αποκαλύψεις που ενδέχεται να προκύψουν να θεωρούνται κρίσιμες για την κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στο έγκλημα, αλλά και για την ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων.

