Καλαμαριά: «Αμύνθηκα με το μαχαίρι για να σωθώ» λέει ο 23χρονος για τη δολοφονία του Κλεομένη

Τη δική του εκδοχή έδωσε ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά, κάνοντας λόγο για ενέδρα και άγρια επίθεση που τον οδήγησε να αμυνθεί.

Στη δική του εκδοχή για τα αιματηρά γεγονότα στην Καλαμαριά που οδήγησαν στον θάνατο του 20χρονου Κλεομένη, επιμένει ο 23χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία, υποστηρίζοντας πως ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, υπό τον φόβο για τη ζωή του.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του ενώπιον των αστυνομικών, ο νεαρός ισχυρίζεται ότι δέχθηκε οργανωμένη επίθεση από πέντε άτομα, τα οποία -όπως αναφέρει- τον περίμεναν έξω από το σπίτι του και του επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά. Όπως περιγράφει, επιστρέφοντας το βράδυ στο σπίτι του, αντιλήφθηκε κινήσεις πίσω του και πριν προλάβει να αντιδράσει, τρία άτομα τον πλησίασαν, με έναν εξ αυτών να κρατά σφυρί, απειλώντας τον ευθέως.

Ο ίδιος αναφέρει ότι επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, ωστόσο οι δράστες τον καταδίωξαν, τον ακινητοποίησαν και τον έριξαν στο έδαφος. Εκεί, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα, ακόμη και στο κεφάλι με σφυρί, ενώ παράλληλα τον χτυπούσαν με γροθιές και κλωτσιές. Κατά τον ίδιο, στην επίθεση συμμετείχαν τέσσερα άτομα, ενώ ένα πέμπτο κατέγραφε το περιστατικό.

Περιγράφοντας τη στιγμή του θανάσιμου τραυματισμού, ο 23χρονος υποστηρίζει ότι, ενώ βρισκόταν πεσμένος και δεχόταν χτυπήματα, το μαχαίρι που είχε στην κατοχή του έπεσε από την τσέπη του. «Προσπάθησα να αμυνθώ προτάσσοντας το μαχαίρι στα τυφλά, για να σταματήσω την επίθεση», φέρεται να δήλωσε, τονίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει, αλλά να προστατεύσει τη ζωή του.

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ακόμη ότι μετά το περιστατικό οι επιτιθέμενοι τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο ίδιος, τραυματισμένος, απομακρύνθηκε με τη βοήθεια φίλων του, οι οποίοι τον μετέφεραν σε ιατρείο. Όπως είπε, στη συνέχεια πέταξε το μαχαίρι σε υπόνομο και τα ρούχα του σε κάδο απορριμμάτων.

Παράλληλα, συνέδεσε την επίθεση με οπαδικά κίνητρα, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν είχε δεχθεί ανάλογες επιθέσεις, ενώ έκανε λόγο και για φθορές σε κατάστημα του πατέρα του. Δήλωσε, ωστόσο, ότι ο ίδιος δεν είχε εμπλακεί σε επεισόδια βίας.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τον 23χρονο να αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει συλληφθεί και το άλλο αναζητείται από τις αρχές.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ