Επίλογος στην τραγωδία: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου από το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Ύστερα από 6 ημέρες στη θάλασσα της Βουλιαγμένης, οι δύτες ανέσυραν τη σορό του 34χρονου.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου πιλότου από τον βυθό στο «Πηγάδι του Διαβόλου», στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, ύστερα από πολύωρη και ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η επιχείρηση διήρκησε περισσότερες από τέσσερις ώρες, με την εξειδικευμένη ομάδα σπηλαιοδυτών να φτάνει στο σημείο όπου βρισκόταν ο άτυχος άνδρας, σε βάθος περίπου 30 μέτρων.

Η σορός ανασύρθηκε από τους δύτες και παραλήφθηκε από πλωτό σκάφος, το οποίο την μετέφερε σε λιμάνι, προκειμένου να την παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, πριν δοθεί στην οικογένειά του.

Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς το συγκεκριμένο σημείο θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο ακόμη και για έμπειρους δύτες, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του βυθού.

Στην αποστολή συμμετείχαν συνολικά 7 σπηλαιοδύτες, εκ των οποίων οι 5 επιχείρησαν υποβρυχίως, ενώ οι υπόλοιποι υποστήριζαν την επιχείρηση από βοηθητικό σκάφος. Οι δύτες κατέβηκαν σταδιακά στο βάθος, έχοντας προηγουμένως ασφαλίσει με σχοινιά και ειδικές δέστρες τόσο τους ίδιους όσο και τον εξοπλισμό τους.

Δύτες: «Μας συγκίνησαν οι γονείς και είπαμε ότι "πρέπει να βγει αυτός ο άνθρωπος"»

Ο σπηλαιοδύτης Αντώνης Γράφας, που επιχείρησε μεταξύ άλλων για την ανάσυρση του 34χρονου είπε για την επιχείρηση: «Γενικώς ήταν πολύ δύσκολη επιχείρηση γιατί έχουμε το φαινόμενο της ρουφήχτρας. Όταν ο νεκρός είναι 150 κιλά με τη στολή τον εξοπλισμό και το νερό που έχει τραβήξει, δυσκολεύει πολύ η κατάσταση, συν ότι έχουμε και τη ρουφήχτρα που σε τραβάει.

Όλα έγιναν βάσει συντονισμού με τη συνδρομή του Λιμενικού και της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών. Ανασύρθηκε με απόλυτη επιτυχία. Δυστυχώς επειδή γύρισε ο καιρός σε δυτικό-νοτιοδυτικό είχαμε ορατότητα ενός μέτρου. Μπήκαμε στην πρώτη κατάδυση δύο άτομα, μετά πέντε. Υπήρχε κι άλλη ομάδα μετά που μπήκε. Συνολικά ήταν δύο ομάδες ιδιωτών και τρία παιδιά από τη ΜΥΑ» είπε ο Αντώνης Γράφας και πρόσθεσε: «Ήταν πολύ συγκινητική κατάσταση με τους γονείς. Μιλήσαμε μαζί τους. Ήταν πολύ συγκινητικά τα λόγια τους και μας πρόσθεσαν άλλο ένα βάρος στους ώμους μας. Εκεί είπαμε, ότι πρέπει να βγει ο άνθρωπος».

«Αν μπορείς να πεις ότι υπάρχει μία ικανοποίηση, είναι για το γεγονός ότι το ιερότερο πράγμα που υπάρχει στη ζωή, οι γονείς, που έχασαν ένα παιδί, τουλάχιστον θα μπορέσουν να το πάρουν μαζί τους και να το αποχαιρετήσουν όπως πρέπει», ήταν μερικά από τα λόγια του.

Από την πλευρά του, ο Διοικητής της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Λιμενικού Σώματος, Ιωάννης Παπαδάκης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε:

«Αν μπορείς να πεις ότι υπάρχει μία ικανοποίηση, είναι για το γεγονός ότι το ιερότερο πράγμα που υπάρχει στη ζωή, οι γονείς, που έχασαν ένα παιδί, τουλάχιστον θα μπορέσουν να το πάρουν μαζί τους και να το αποχαιρετήσουν όπως πρέπει», ήταν μερικά από τα λόγια του.

