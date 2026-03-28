«Ποτέ δεν είναι αργά»:Η 82χρονη που παρέλασε στη Ρόδο μιλά για το αέναο κυνήγι της ζωής

Η 82χρονη Σοφία Ρωμνάκη που γύρισε στο σχολείο και φώτισε με την παρουσία της την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στη Ρόδο.

Στην «καρδιά» της Ρόδου, εκεί όπου η ιστορία συναντά το παρόν και οι παραδόσεις ζωντανεύουν κάθε χρόνο στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, μια ξεχωριστή φιγούρα κατάφερε να συγκινήσει και να εμπνεύσει.

Ανάμεσα στους νεαρούς μαθητές, η 82χρονη Σοφία Ρωμνάκη στάθηκε με περηφάνια, αποδεικνύοντας πως η θέληση για ζωή, γνώση κι εξέλιξη δεν γνωρίζει ηλικιακά όρια. Η παρουσία της δεν ήταν συμβολική, αλλά έστειλε μήνυμα ζωής κι αισιοδοξίας, κι αποτέλεσε υπενθύμιση προς όλους ότι τα όνειρα δεν έχουν ημερομηνία λήξης και μια νέα αρχή μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή.

