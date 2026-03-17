Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει σωσία στο Παγκράτι - «Με μπερδεύουν συνέχεια»

Ο σωσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει ύψος 1,98μ. και παίζει μπάσκετ στο Παγκράτι. Τα ευτράπελα λόγω ομοιότητας.

Το μπάσκετ δεν είναι το μόνο που ενώνει τον Ουίλιαμ Εζέτζα με τον Greek Freak Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού όπως παραδέχεται συχνά ο κόσμος τους μπερδεύει λόγω ομοιότητας.

Ο 21χρονος Ουίλιαμ Εζέτζα ο οποίος έχει ύψος 1,98μ. και παίζει μπάσκετ στο Παγκράτι μιλώντας στο «Πρωινό» περιέγραψε ευτράπελα που του έχουν τύχει.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr