Σρι Λάνκα: Επιβάλλει τετραήμερη εργασία στους πολίτες εν όψει της ενεργειακής κρίσης

Καθώς τα αποθέματα καυσίμων μειώνονται αισθητά, η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα επιβάλλει τετραήμερη εργασία στους πολίτες της.

Πρόκειται για ένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονται εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, με στόχο να περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας και να διατηρηθούν τα ήδη πιεσμένα αποθέματα.

Από την Τετάρτη 18/3, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία και πανεπιστήμια θα λειτουργούν μόνο τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, ενώ όπου είναι δυνατόν θα προωθείται η τηλεργασία. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση απευθύνει σύσταση προς τον ιδιωτικό τομέα να ακολουθήσει το ίδιο παράδειγμα, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Καθώς η ενεργειακή κρίση έχει ήδη «χτυπήσει» την πόρτα τους, οι αρμόδιοι προσπαθούν να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το πρόβλημα που έχει προκύψει.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr