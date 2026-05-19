Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδεύτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη

Σοκάρει το βίντεο που δείχνει τον 40χρονο πατέρα δύο παιδιών να εγκλωβίζεται σε κυλιόμενες σκάλες του μετρό.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό που σημειώθηκε στη Βοστώνη των ΗΠΑ έρχεται στο φως της δημοσιότητας, μετά την κυκλοφορία βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δείχνει το το τραγικό δυστύχημα που είχε ένας 40χρονος άνδρας και πατέρας δύο παιδιών όταν εγκλωβίστηκε σε κυλιόμενες σκάλες του μετρό.

Ο άνδρας, που αναγνωρίστηκε ως ο Steven McCluskey, κατέβαινε μια κυλιόμενη σκάλα στις 27 Φεβρουαρίου όταν έπεσε και ένα «ρούχο πιάστηκε στην κυλιόμενη σκάλα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Αρχή Μεταφορών του Κόλπου της Μασαχουσέτης (MBTA).

