Η ξεχωριστή πρόταση γάμου του James Hetfield των Metallica στην «καλή» του που έγινε viral (vid)

Ο James Hetfield, ο τραγουδιστής των Metallica έκανε πρόταση γάμου με έναν ιδιαίτερο τρόπο στη σύντροφό του Adriana Gillett.

Ενάμιση περίπου μήνα πριν την πολυαναμενόμενη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ (9/5), ο εμβληματικός τραγουδιστής τους James Hetfield κάνει τα σχέδιά του για να ανέβει και πάλι τα σκαλιά της εκκλησίας.

Ο τραγουδιστής των Metallica έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του κάτω από το νερό κατά τη διάρκεια κατάδυσης κολυμπώντας με καρχαρίες.

Στην επίσημη σελίδα των Metallica στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινοποιήθηκε μια υποβρύχια φωτογραφία του James Hetfield και της αρραβωνιαστικιάς του, Adriana Gillett με τον τραγουδιστή του metal συγκροτήματος να κρατάει μια πινακίδα που έγραφε: «Adriana Gillett, θα με παντρευτείς;» Η φωτογραφία είχε τη λεζάντα «Είπε ναι!».

Στη δική της σελίδα στο Instagram, η Gillett κοινοποίησε την ίδια φωτογραφία και συμπεριέλαβε το ακόλουθο μήνυμα: «Η καλύτερη έκπληξη στο ταξίδι γενεθλίων. Κολύμπι με φαλαινοκαρχαρίες την Παρασκευή και 13 με την πιο μοναδική, ξεχωριστή και ρομαντική πρόταση γάμου που θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ένας Ιχθύς. Σε μια θάλασσα γεμάτη ψάρια, πιάσαμε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ Θεέ μου που μας έφερες μαζί».

Το 2022, έγινε γνωστό ότι ο Hetfield και η επί 25 χρόνια σύζυγός του, Francesca Tomasi θα πάρουν διαζύγιο.

Ο φωτογράφος Lee Jeffries, ο οποίος έχει φωτογραφίσει πορτρέτα και φωτογραφίες από περιοδείες για τους Metallica, σχολίασε την ανάρτηση της Adriana Gillett, χαρακτηρίζοντας τον αρραβώνα «καταπληκτική είδηση».

Οι Metallica πρόκειται να ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας τους M72 στις 9 Μαΐου στην Αθήνα. Το heavy metal συγκρότημα θα δώσει συναυλίες σε 12 πόλεις, μεταξύ άλλων στο Λονδίνο, το Δουβλίνο, το Βερολίνο, τη Ζυρίχη, τη Βουδαπέστη και τη Μπολόνια.

