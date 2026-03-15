Απολύθηκε επειδή πήγαινε γυμναστήριο, ενώ ήταν σε αναρρωτική άδεια - Δικαστήριο δικαίωσε την εταιρεία

Δικαστήριο στη Βαλένθια έκρινε νόμιμη την απόλυση εργαζομένου που πήγαινε στο γυμναστήριο, ενώ είχε λάβει αναρρωτική άδεια για σοβαρό πρόβλημα στη μέση.

Νόμιμη έκρινε τη λύση της εργασιακής σχέσης εργαζομένου που απολύθηκε, ενώ βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια αλλά παράλληλα πήγαινε στο γυμναστήριο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βαλένθια.

Οι δικαστές απέρριψαν την προσφυγή του υπαλλήλου, ο οποίος υποστήριζε ότι το αποδεικτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε εναντίον του παραβίαζε την ιδιωτικότητά του. Σύμφωνα με την απόφαση, η απόλυση ήταν απολύτως νόμιμη.

Η υπόθεση

Ο εργαζόμενος απασχολούνταν στην εταιρεία ύδρευσης Aqualia από το 2008. Τον Ιανουάριο του 2024 έλαβε νέα αναρρωτική άδεια λόγω έντονου πόνου στη μέση, ενώ είχε προηγηθεί μακρά περίοδος απουσίας για το ίδιο πρόβλημα από το 2022 έως το 2023.

Οι γιατροί του είχαν συστήσει ξεκούραση και είχαν απαγορεύσει ρητά δραστηριότητες όπως άρση βαρών, άλματα ή άλλες έντονες ασκήσεις που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την κατάστασή του.

Η έρευνα και τα στοιχεία

Έχοντας υποψιαστεί πιθανή κατάχρηση της αναρρωτικής άδειας, η εταιρεία ανέθεσε την υπόθεση σε ιδιωτικό γραφείο ερευνών. Οι ερευνητές κατέγραψαν τον εργαζόμενο να οδηγεί κανονικά, να πραγματοποιεί ορεινή πεζοπορία και να συμμετέχει σε μαθήματα γυμναστικής αρκετές φορές την εβδομάδα, χωρίς εμφανή σημάδια δυσφορίας.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η εταιρεία προχώρησε σε απόλυση στις 23 Απριλίου 2024, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του «πολύ σοβαρό παράπτωμα».

Η δικαστική διαμάχη

Ο εργαζόμενος προσέφυγε στη δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι οι φωτογραφίες και τα βίντεο που συνέλεξε ο ιδιωτικός ντετέκτιβ ήταν παράνομα, επειδή τραβήχτηκαν σε χώρο που -κατά τον ίδιο- θα έπρεπε να θεωρείται ιδιωτικός.

Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό. Οι δικαστές έκριναν ότι το γυμναστήριο δεν αποτελεί ιδιωτικό χώρο με την έννοια της κατοικίας ή ενός αυστηρά προσωπικού χώρου, ειδικά από τη στιγμή που ο ερευνητής εισήλθε νόμιμα στις εγκαταστάσεις.

Η τελική απόφαση

Το δικαστήριο επισήμανε επίσης ότι η αναρρωτική άδεια προϋποθέτει ότι ο εργαζόμενος επικεντρώνεται στην αποκατάσταση της υγείας του και συμμορφώνεται με τις ιατρικές οδηγίες.

Η συμμετοχή του σε έντονη σωματική άσκηση, παρά τις σαφείς ιατρικές συστάσεις, θεωρήθηκε συμπεριφορά που υπονόμευε τη σχέση εμπιστοσύνης με την εταιρεία, στοιχείο που -σύμφωνα με την απόφαση- δικαιολογεί την απόλυσή του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ