Απάτη streaming με AI: Πώς απέκτησε εκατομμύρια πριν συλληφθεί

Υπόθεση-σοκ στις ΗΠΑ: Άνδρας δημιούργησε μουσική με AI, την ενίσχυε με bots και απέκτησε εκατομμύρια από πλατφόρμες streaming πριν συλληφθεί.

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης έρχεται στο φως, με έναν άνδρα στις ΗΠΑ να κατηγορείται ότι δημιούργησε ένα ολόκληρο «δίκτυο» ψεύτικης μουσικής, αποκομίζοντας εκατομμύρια δολάρια από πλατφόρμες streaming.

Ο Μάικλ Σμιθ συνελήφθη στη Βόρεια Καρολίνα, κατηγορούμενος ότι εκμεταλλεύτηκε συστηματικά τις υπηρεσίες ψηφιακής μουσικής, εμφανιζόμενος ως δημιουργός τραγουδιών που στην πραγματικότητα παρήγαγε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Η μέθοδος: AI + bots = κέρδη

Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος παρήγαγε μαζικά χιλιάδες κομμάτια με εργαλεία AI και τα ανέβαζε σε μεγάλες πλατφόρμες όπως Spotify, Apple Music, Amazon Music και YouTube Music.

Στη συνέχεια, δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο ψεύτικων λογαριασμών, το οποίο ενεργοποιούσε bots που αναπαρήγαγαν συνεχώς τα τραγούδια, 24 ώρες το 24ωρο. Με αυτόν τον τρόπο, «φούσκωνε» τεχνητά τα streams και εξασφάλιζε έσοδα από δικαιώματα.

Οι ημερήσιες αναπαραγωγές φέρεται να έφταναν τις 660.000, αποφέροντας στον ίδιο πάνω από 1,2 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, ενώ τα συνολικά παράνομα κέρδη εκτιμώνται σε περισσότερα από 8 εκατομμύρια.

Πώς αποκαλύφθηκε

Η δραστηριότητα δεν πέρασε απαρατήρητη. Εταιρείες που ειδικεύονται στην ανίχνευση απάτης εντόπισαν ασυνήθιστα μοτίβα, όπως τεράστιο όγκο streams σε τραγούδια άγνωστων καλλιτεχνών και συνεχείς επαναλήψεις από ύποπτους λογαριασμούς.

Η συγκέντρωση χιλιάδων κομματιών με παρόμοια χαρακτηριστικά και η αδιάκοπη αναπαραγωγή τους ενεργοποίησαν τους μηχανισμούς ελέγχου, οδηγώντας τελικά στις διωκτικές αρχές.

Βαρύ κατηγορητήριο

Ο Σμιθ βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απάτη μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, συνωμοσία για απάτη και ξέπλυμα χρήματος - αδικήματα που επισύρουν πολυετείς ποινές φυλάκισης.

Παρότι η εισαγγελία ζήτησε αυστηρή τιμωρία, τελικά κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη απάτης, με ελάχιστη ποινή τα πέντε έτη. Η τελική απόφαση για την ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του έτους.

