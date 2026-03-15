Από που για για ποιον λόγο πήραν το όνομά τους τα Βραβεία Όσκαρ: Οι επικρατέστερες θεωρίες

Οι επικρατέστερες θεωρίες σχετικά με το όνομα των Βραβείων Όσκαρ, λίγο πριν την αποψινή (15/3) μεγάλη βραδιά στο Λος Άντζελες.

Η μεγαλύτερη νύχτα του κινηματογράφου πλησιάζει. Τα πολυαναμενόμενα Βραβεία Όσκαρ θα πραγματοποιηθούν στο Λος Άντζελες την Κυριακή (15 Μαρτίου), με τις διασημότητες να περπατούν στο κόκκινο χαλί, τα after-parties να είναι προγραμματισμένα και τα social media έτοιμα για σχολιασμό.

Μια εύλογη ερώτηση που έρχεται στο προσκήνιο κάθε χρόνο πριν από την μεγάλη βραδιά είναι «γιατί τα βραβεία ονομάστηκαν Όσκαρ;». Το διάσημο χρυσό αγαλματίδιο είναι επίσημα γνωστό ως «Βραβείο της Ακαδημίας».

Αν και ακούγεται παράξενο, κανένας δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πώς ξεκίνησε το παρατσούκλι «Όσκαρ», παρότι αρκετές θεωρίες έχουν διατηρηθεί με τα χρόνια.

Η εκδοχή με την πρώην βιβλιοθηκάριο

Μία από τις πιο συχνά αναφερόμενες εξηγήσεις, σύμφωνα με την Ακαδημία, αποδίδει την προέλευση στη Μαργκαρέτ Χέρικ, πρώην βιβλιοθηκάριο της Ακαδημίας (και μετέπειτα εκτελεστική διευθύντρια), η οποία εργαζόταν εκεί τη δεκαετία του 1930 και του 1940.

Η ιστορία λέει ότι όταν είδε για πρώτη φορά το χρυσό αγαλματίδιο, σχολίασε ότι της θύμιζε τον θείο της, Όσκαρ. Από τότε, το προσωπικό της Ακαδημίας φέρεται να άρχισε να αναφέρεται στο βραβείο απλώς ως Όσκαρ.

Η εκδοχή με τον σχολιαστή του Χόλιγουντ

Ωστόσο, κάποιοι ιστορικοί πιστεύουν ότι υπάρχει μια πιο πειστική εξήγηση. Μία άλλη ευρέως συζητημένη θεωρία αποδίδει την ονομασία στον σχολιαστή του Χόλιγουντ, Σίντνεϊ Σκόλσκι, που παρευρέθηκε στα βραβεία το 1934.

Ο Σκόλσκι έγραψε για την πρώτη νίκη της Κάθριν Χέπμπερν ως «Καλύτερης Ηθοποιού» σε μία από τις στήλες του. Σύμφωνα με τον Φόστερ Χιρς, συγγραφέα του Hollywood and the Movies of the Fifties, ο Σκόλσκι θεώρησε ότι η τελετή ήταν κάπως υπερβολική.

«Πίστευε ότι οι τελετές ήταν πομπώδεις και αυτοσπουδαίες και ήθελε να τις μειώσει στη στήλη του», ανάφερε ο Χιρς. Ο Σκόλσκι φέρεται να άρχισε να αναφέρεται στο αγαλματίδιο ως Όσκαρ, πιθανόν ως νύξη προς τον ιδιοκτήτη θεάτρου Όσκαρ Χάμερσταϊν.

«Έτσι, στην πραγματικότητα, ήταν μια μορφή ασέβειας ή ακόμη και ειρωνικής αναφοράς», πρόσθεσε ο Χιρς για το παρατσούκλι. «Σκοπός ήταν να μειώσει την πομπώδη φύση του Βραβείου Αριστείας της Ακαδημίας».

Τα Βραβεία Όσκαρ 2026 θα πραγματοποιηθούν στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες στις 15 Μαρτίου.

