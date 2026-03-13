Δολοφονία στην Καλαμαριά: Δύο μαχαιριές δείχνει η ιατροδικαστική - Συνελήφθη ο 23χρονος

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής για τον θάνατο του 20χρονου στην Καλαμαριά δείχνουν δύο τραύματα από μαχαίρι. Συνελήφθη ο 23χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές.

Νέα στοιχεία προκύπτουν για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκη, μετά τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του θύματος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, ο νεαρός έφερε δύο τραύματα από μαχαίρι, τα οποία εντοπίζονται:

στην αριστερή πλευρά του θώρακα

στη δεξιά πλευρά της πλάτης

Η εξέταση πραγματοποιήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρθηκε η σορός του 20χρονου.

Οι επόμενες εξετάσεις

Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η έρευνα θα ολοκληρωθεί με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας, ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου.

Νωρίτερα, η ιατροδικαστής πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο της επίθεσης, ακολουθώντας τη διαδρομή που φέρεται να διένυσε ο 20χρονος μέχρι να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών.

Συνελήφθη ο 23χρονος

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 23χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό, αφού προηγουμένως παρουσιάστηκε στις αρχές συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της αιματηρής συμπλοκής που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου.

