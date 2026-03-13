Καλαμαριά: Παραδόθηκε ο 23χρονος που αναζητούνταν για τη δολοφονία του 20χρονου

Παραδόθηκε στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης ο 23χρονος που αναζητούνταν για τη δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά. Οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια της αιματηρής συμπλοκής.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής (13/3) ο 23χρονος που είχε ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στη φονική επίθεση με θύμα έναν 20χρονο στην Καλαμαριά.

Ο νεαρός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, λίγες ώρες μετά την ταυτοποίησή του από τις αστυνομικές αρχές.

Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 23χρονος φέρεται να είναι οργανωμένος οπαδός του Άρη, ενώ το θύμα ήταν οργανωμένος φίλαθλος του ΠΑΟΚ.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 20χρονος να είχε στήσει ενέδρα μαζί με δύο φίλους του στον 23χρονο, με σκοπό να του επιτεθούν. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που ακολούθησε, ο νεαρός φέρεται να μαχαίρωσε τον 20χρονο στον θώρακα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Μετά το περιστατικό, ο δράστης διέφυγε από το σημείο, ενώ οι Αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνα για τον εντοπισμό του.

Ο τραυματισμένος 20χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως τα κίνητρα της επίθεσης και οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις που αφορούσαν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστείες και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις προσαγωγές και τις καταθέσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος όλων όσοι φέρονται να ήταν παρόντες στο αιματηρό επεισόδιο.

