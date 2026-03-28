Εγνατία Οδός: Τραγωδία με δύο νεκρούς – Υπάλληλος παρασύρθηκε ενώ βοηθούσε σε θανατηφόρο τροχαίο

Διπλό θανατηφόρο τροχαίο στην Εγνατία Οδό με δύο νεκρούς. Ο τελευταίος πήγε να βοηθήσει και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, κοντά στον κόμβο της Δωδώνης, όταν ένα διπλό τροχαίο δυστύχημα στο 62ο χιλιόμετρο στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Το περιστατικό εξελίχθηκε σε δύο φάσεις, με τη δεύτερη να αποδεικνύεται μοιραία για έναν υπάλληλο που έσπευσε να προσφέρει βοήθεια στο πρώτο θανατηφόρο τροχαίο.

Το χρονικό της διπλής τραγωδίας

Το πρώτο τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, όταν ένα επιβατικό ΙΧ εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο συνοδηγός του ΙΧ, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Η τραγωδία πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις λίγα λεπτά αργότερα. Ένα όχημα της εταιρείας παραχωρησιούχου του αυτοκινητοδρόμου σταμάτησε στο σημείο για να συνδράμει στη διαχείριση του ατυχήματος. Καθώς ένας από τους υπαλλήλους κατέβηκε στο οδόστρωμα για να εκτιμήσει την κατάσταση, παρασύρθηκε από άλλο διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η ανταπόκριση των διασωστών ήταν άμεση, καθώς δυνάμεις του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο μέσα σε 15 λεπτά. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία ασθενοφόρα, ανάμεσά τους και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ) με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και έξι διασώστες.

Οι δύο νεκροί, καθώς και δύο ακόμη άτομα που τραυματίστηκαν ελαφρότερα, διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστας». Λόγω των αλυσιδωτών συγκρούσεων, η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό παρέλυσε και στα δύο ρεύματα για αρκετή ώρα, μέχρι να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του οδοστρώματος και η έρευνα της Τροχαίας για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

